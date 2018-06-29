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Михайлюк: Для меня адаптация к защите на уровне НБА будет довольно легкой

Святослав Михайлюк
19:31 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Святослав Михайлюк поделился впечатлениями от драфта НБА, где его выбрали Лейкерс.

Защитник Лейкерс Святослав Михайлюк рассказал, как планировал попасть в НБА.

"Я думал о том, чтобы принять новый вызов, потому что я долго играл в Европе. Я видел матчи NCAA дома по телевизору и подумал, что это достаточно забавно. Кроме того, я пытался попасть в НБА. Думаю, что для меня лучшим решением было поступить в колледж, а затем быть задрафтованным клубом НБА. Я выбрал Канзас – одну из величайших школ. Я думаю, что это был отличный выбор для меня.

В Канзасе я закрывал 4 позиции в обороне за последние три года. У нас было много хороших защитников, но нам не хватало "больших", поэтому мне пришлось много переключаться. Для меня адаптация к защите на уровне НБА будет довольно легкой, потому что я много играл в похожем стиле", - цитирует Михайлюка basket.com.ua.

Ранее сообщалось, что Лейкерс презентовали Святослава Михайлюка, а дебютировать за новый клуб он сможет уже в начале июля.

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Новости спорта, Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
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