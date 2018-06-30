Украинские баскетболистки добыли вторую победу в отборе на ЧЕ 3х3

Женская национальная сборная Украины уверенно победила Германию во втором матче группового этапа квалификации чемпионата Европы по баскетболу 3х3 - 17: 4.

Матч выдался не очень результативным - соперницы достаточно жестко защищались, мяч упорно не шел в корзину. К средине игрового времени Украина выигрывала 6:3, но в концовке они продолжали доминировать, позволив соперницам набрать в итоге лишь четыре балла.

Напомним, в первом матче сборная Украины не оставила шансов Ирландии - 21:3.

В итоге сборная Украины стартовала с двух уверенных побед. На следующий день, 30 июня, команда сыграет против Польши (15:30) и Швеции (19:40).

Напомним, победители групп напрямую выходят в финальный турнир чемпионата Европы. Команды из вторых и третьих мест разыграют две путевки.