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Украинец Михайлюк провел первую тренировку в клубе НБА

Святослав Михайлюк
09:38 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Украинец рассказал о том, как прошла тренировка, и о целях команды на Летнюю лигу.

Атакующий защитник Лейкерс Святослав Михайлюк поделился мнением о первой тренировке команды перед стартом Летней лиги НБА.

"Первая тренировка в Лейкерс прошла успешно. Я встретился со всеми игроками команды, наладил коммуникацию, почувствовал свой бросок. Я думаю, что все прошло достаточно хорошо.

Каждый игрок при переходе в новую команду, в особенности на уровень НБА, сталкивается с чем-то непривычным. Я считаю, что нужно тяжело работать и тогда у нас будет отличная связь с товарищами по команде. Самое важное для нашей команды - выигрывать матчи. Все мы хотим побеждать как можно чаще. На первой тренировке было много обучения, закладывали базисные основы игры.

Нас учили как играть в защите и нападении. Много времени было посвящено обучению схемам игры. Я бы сказал, что могу делать гораздо больше, чем просто бросать мяч. Я могу показать многое в других аспектах.

В прошлом году Лейкерс выиграли Летнюю лигу НБА. Сейчас главная цель - выиграть ее снова. Мы сделаем все возможное для этого", - отметил Михайлюк.

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Новости спорта, Баскетбол, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
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