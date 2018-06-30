Тренер Лейкерс поделился первыми впечатлениями от украинца Михайлюка

Майлз Симон, который готовит Лейкерс к летней лиге НБА, поделился впечатлениями о Святославе Михайлюке.

“Святослав Михайлюк очень хорошо проявил себя. Он отлично бросает, а также неплохо может вести мяч. Еще не стоит забывать о его габаритах. Святослав забивал нокаутирующие трехочковые. В целом, он выглядел очень хорошо. Основные направления, в которых ему нужно работать - скорость, атлетизм и игра в защите, завершение атак из под кольца. У всех есть уверенность в его навыках дальнего броска, но Михайлюк способен на большее.

Святославу нужно разобраться в некоторых вещах, чтобы в полной мере показать свои способности. Люк Уолтон был очень удивлен, что украинец был доступен для выбора под 47-м пиком драфте. Я думаю, что Михайлюк будет играть в НБА на протяжении длительного времени.

На первой тренировке мы много времени посвятили обучению, потому что мы рассчитываем видеть новичков в ростере на следующий сезон. Мы рассказывали о системе защитной игры, о комбинациях, которые использует Люк Уолтон. Это должно помочь молодым парням в будущем”,- заявил Симон.