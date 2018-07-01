Дюрант принял решение касательно дальнейшей карьеры

Легкий форвард Уорриз Кевин Дюрант договорился с клюом о двухлетнем соглашении на общую сумму 61,5 миллионов долларов.

Как сообщает ESPN, сделку оформят не ранее 6 июля. По условиям контракта Дюрант может расторгнуть его после первого года.

В минувшем сезоне за Голден Стэйт Дюрант набирал по 26,4 очка, делал по 6,8 подбора и совершал по 5,4 передачи за 34 минуты в среднем за игру в регулярном чемпионате, а также по 29 очков, 7,8 подбора и 4,7 передачи за 38 минут в плей-офф.