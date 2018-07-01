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Звездный баскетболист может стать одноклубником Михайлюка

Де Маркус Казинс
21:50 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Центровой Пеликанс Де Маркус Казинс проведет переговоры с Лейкерс, сообщает ESPN.

Издание утверждает, что помимо Пеликанс, где игрок выступал в прошлом сезоне, Казинса в своем составе также хочет видеть Лос-Анджелес Лейкерс. Ожидается, что сегодня ДеМаркус проведет встречи с обоими клубами.

Лос-Анджелес упустил возможность подписать Пола Джорджа из Оклахомы, и теперь сосредоточит свои силы на Казинсе. Ожидается, что именно благодаря нему удастся привлечь в команду ЛеБрона Джеймса, который стал свободным агентом.

С сегодняшнего дня баскетболист является свободным агентом, отказавшись оставаться в клубе на прежних условиях. По информации источника, Казинс может вернуться в Нью-Орлеан, подписав с ним новый договор на два года.

В то же время, сам игрок давно заинтересован в переходе в Лейкерс. Еще до перехода из Сакраменто в Нью-Орлеан, который состоялся в феврале 2017-го, он ощущал в себе силы выступать на высоком уровне за Лос-Анджелес.

В прошлом сезоне 27-летний центровой провел 48 поединков за Нью-Орлеан, набирая в среднем 25,2 очка, а также совершая 12,9 подборов и 5,4 передач.

Нью-Орлеан по итогам прошлого розыгрыша НБА занял 6-е место в Западной конференции. В плей-офф Пеликанс сначала сделали свип в серии с Портлендом, однако затем проиграли будущим чемпионам Голден Стэйт Уорриорс.

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Все по теме:

Новости спорта, Баскетбол, БК Лейкерс, Де Маркус Казинс, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
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