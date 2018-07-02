ЛеБрон Джеймс перешел в "Лейкерс" Михайлюка

Трехкратный чемпион НБА форвард ЛеБрон Джеймс станет игроком Лейкерс, сообщает Klutch Sports Group.

Баскетболист на правах свободного агента заключит с клубом четырехлетний контракт на сумму 154 миллиона долларов.

Ранее Джеймс принял решение отказаться от опции в контракте с Кливлендом, которая гарантировала ему в следующем сезоне заработок в размере 35,6 млн. долларов.

В минувшем регулярном чемпионате ЛеБрон принял участие в 82 поединках, набирая в них 27,5 очка, собирая 8,6 подбора и раздавая 9,1 передачи в среднем. В плей-офф он сыграл в 22 матчах, набирая в них 34 очка, собирая 9,1 подбора и совершая 9 передач в среднем.

Напомним, этим летом на драфте Лейкерс выбрали украинского защитника Святослава Михайлюка.