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ЛеБрон Джеймс перешел в "Лейкерс" Михайлюка

ЛеБрон Джеймс
07:32 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Джеймс подписал контракт на четыре года на сумму 154 млн долларов.

Трехкратный чемпион НБА форвард ЛеБрон Джеймс станет игроком Лейкерс, сообщает Klutch Sports Group.

Баскетболист на правах свободного агента заключит с клубом четырехлетний контракт на сумму 154 миллиона долларов.

Ранее Джеймс принял решение отказаться от опции в контракте с Кливлендом, которая гарантировала ему в следующем сезоне заработок в размере 35,6 млн. долларов.

В минувшем регулярном чемпионате ЛеБрон принял участие в 82 поединках, набирая в них 27,5 очка, собирая 8,6 подбора и раздавая 9,1 передачи в среднем. В плей-офф он сыграл в 22 матчах, набирая в них 34 очка, собирая 9,1 подбора и совершая 9 передач в среднем.

Напомним, этим летом на драфте Лейкерс выбрали украинского защитника Святослава Михайлюка.

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Все по теме:

Новости спорта, Баскетбол, Леброн Джеймс, НБА, Новости баскетбола.
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