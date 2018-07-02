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Определились соперники Украины во 2-м этапе отбора на ЧМ по баскетболу

Сборная Украины по баскетболу
20:53 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Украинская команда будет играть с Испанией, Словенией и Черногорией

Мужская сборная Украины вышла во второй этап квалификации на чемпионат мира 2019 года. Подопечные Евгения Мурзина заняли третье место в группе В. На втором этапе украинцы встретятся с тремя лучшими командами группы А - Испанией, Словенией и Черногорией.

С каждой из этих команд Украина сыграет по два матча. Игры пройдут в три квалификационных окна.

Расписание

14 сентября

Украина - Испания

17 сентября

Черногория - Украина

29 ноября

Украина - Словения

2 декабря

Испания - Украина

22 февраля

Украина - Черногория

25 февраля

Словения - Украина

Напомним, в последнем матче первого этапа квалификации на чемпионат мира Украина дома уступила Латвии (71:93).

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Новости спорта, Баскетбол, Новости баскетбола, Сборная Украины по баскетболу, ЧМ-2019.
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