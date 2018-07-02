Определились соперники Украины во 2-м этапе отбора на ЧМ по баскетболу
Новости спорта: Украинская команда будет играть с Испанией, Словенией и Черногорией
Мужская сборная Украины вышла во второй этап квалификации на чемпионат мира 2019 года. Подопечные Евгения Мурзина заняли третье место в группе В. На втором этапе украинцы встретятся с тремя лучшими командами группы А - Испанией, Словенией и Черногорией.
С каждой из этих команд Украина сыграет по два матча. Игры пройдут в три квалификационных окна.
Расписание
14 сентября
Украина - Испания
17 сентября
Черногория - Украина
29 ноября
Украина - Словения
2 декабря
Испания - Украина
22 февраля
Украина - Черногория
25 февраля
Словения - Украина
Напомним, в последнем матче первого этапа квалификации на чемпионат мира Украина дома уступила Латвии (71:93).