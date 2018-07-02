Украина может принять чемпионат Европы по баскетболу

Украина имеет приоритетное право стать хозяйкой чемпионата Европы в будущем. Такую мысль выразил Тургай Демирель. Президент ФИБА-Европа приехал в Украину и встретился с президентом НОК Украины Сергеем Бубкой.

Также Демирель посетил встречу квалификации на чемпионат мира 2019 года между сборными Украины и Латвии (71:93).

«Сейчас формат проведения Евробаскета изменен. Теперь хозяевами ближайших чемпионатов Европы - 2021 или 2025 - могут стать сразу 4-5 стран. Украина, которая получала эту почетную миссию еще в 2015 году, однако, к сожалению, не смогла им воспользоваться, сохраняет за собой приоритетное право стать хозяйкой турнира так быстро, как только почувствует готовность страны и национальной сборной», - сказал Тургай Демирель.

Напомним, Украина получила право провести чемпионат Европы 2015 года. Но в итоге первенство приняли Франция, Хорватия, Германия и Латвия.