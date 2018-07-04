Украинский баскетболист: Чувствую себя Леброном Джеймсом

Защитник «Олимпии» Иссуф Санон в интервью клубной пресс-службе рассказал о своих «наполеоновских» планах на следующий сезон.

«Олимпия» - это новая глава в моей жизни, моя первая профессиональная команда, в которой, я надеюсь, буду играть только лучше и лучше, а Любляна - лучший город в мире.

Я совершенствую свою левую руку, работаю над улучшением видения площадки и трехочковыми бросками. Сейчас я чувствую себя в «Олимпии», как Леброн Джеймс.

Мои главные воспоминания о минувшем сезоне - это завоевание чемпионства. Думаю, нас ждет отличный следующий сезон и мы выиграем чемпионат Словении, Лигу чемпионов и Адриатическую лигу».