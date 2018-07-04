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Украинский баскетболист: Чувствую себя Леброном Джеймсом

Иссуф Санон
09:41 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Задрафтованный украинский защитник имеет серьезные планы на будущий сезон

Защитник «Олимпии» Иссуф Санон в интервью клубной пресс-службе рассказал о своих «наполеоновских» планах на следующий сезон.

 «Олимпия» - это новая глава в моей жизни, моя первая профессиональная команда, в которой, я надеюсь, буду играть только лучше и лучше, а Любляна - лучший город в мире.

Я совершенствую свою левую руку, работаю над улучшением видения площадки и трехочковыми бросками. Сейчас я чувствую себя в «Олимпии», как Леброн Джеймс.

Мои главные воспоминания о минувшем сезоне - это завоевание чемпионства. Думаю, нас ждет отличный следующий сезон и мы выиграем чемпионат Словении, Лигу чемпионов и Адриатическую лигу».

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Новости спорта, Баскетбол, Иссуф Санон, НБА, Новости баскетбола.
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