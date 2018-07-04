Кулаком с разбега и ногой в прыжке: грандиозная драка в отборе на ЧЕ по баскетболу (Видео)

Матч отборочного турнира Кубка мира-2019 по баскетболу между сборными Филиппин и Австралии был прерван из-за массовой драки с участием игроков и персонала обеих команд. Инцидент произошел в конце третьей четверти, когда австралийский центровой Дэниэл Кикерт ударил соперника в ответ на грубый фол игрока сборной Филиппин, после чего завязалась драка. Федерация баскетбола Австралии принесла извинения.

"Федерация баскетбола Австралии сожалеет о случившемся во время сегодняшнего матча в Маниле. Мы крайне разочарованы тем, что произошло, и тем, что мы приняли в этом участие... Мы приносим извинения нашим болельщикам и ожидаем санкций", – говорится в заявлении исполнительного директора федерации баскетбола Австралии Энтони Мура.

Через некоторое время игра возобновилась. В общей сложности были удалены 13 игроков, у сборной Филиппин на площадке остались три баскетболиста, у австралийцев – пять.

Спустя несколько минут в игре остался только один игрок команды Филиппин, и матч был завершен. Итоговый счет – 89:53 в пользу сборной Австралии. Как отмечает портал, хозяева площадки сразу после драки сделали командное фото.