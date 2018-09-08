Лейкерс Михайлюка может усилить состав еще одним звездным баскетболистом

Лос-Анджелес Лейкерс в следующее межсезонье хотят подписать еще как минимум одного звездного игрока в помощь ЛеБрону Джеймсу. Как сообщает ESPN, их главной целью на рынке будет защитник Голден Стэйт Клэй Томпсон.

Контракт Томпсона с Уорриорс истекает следующим летом, и защитник отказался продлять его в это межсезонье по финансовым причинам. Тем не менее, он сам и его отец неоднократно заявляли, что Клэй останется в команде.

Лейкерс видят в Томпсоне идеальное дополнение к ЛеБрону из-за сильного трехочкового броска и защиты. Его отец Майкл Томпсон был одной из легенд «Шоу-тайм» Лейкерс 80-х, где нынешний босс Лос-Анджелеса Мэджик Джонсон был его партнером по команде.

Напомним, Лейкерс в это межсезонье выбрали во втором раунде драфта украинца Святослава Михайлюка, который по своей игровой манере очень похож на звезду Голден Стэйт.

Клэй Томпсон провел всю свою карьеру в Окленде. В прошлом сезоне он набирал по 20 очков и 3,8 подбора в среднем за игру.