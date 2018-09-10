"Готовимся побеждать": Михайлюк об игре Украина - Испания

Святослав Михайлюк рассказал о настрое команды в преддверии игры сборной Украины против Испании.

«Готовимся к играм и готовимся побеждать. Все настроены позитивно и готовы показать все, чтобы выиграть матчи», — цитирует Михайлюка издание XSport.ua.

Также он рассказал об участии в благотворительном забеге и общении с детьми.

«Считаю, что это очень помогает детям. Особенно, когда игроки национальной сборной приходят их поддержать. В их возрасте мне всегда хотелось, чтобы игроки, которые выступают на высоком уровне, пришли к нам и просто даже поговорили с нами».

14 сентября сборная Украины по баскетболу в Киеве примет Испанию, 17 сентября сыграет в гостях против Черногории. Эти матчи станут для Лэня первыми в составе сборной Украины.