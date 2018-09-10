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"Готовимся побеждать": Михайлюк об игре Украина - Испания

Святослав Михайлюк
16:14 Сегодня Телеграф
Спорт Арена
Фото: FIBA

Новости спорта: Святослав Михайлюк уверен в силе сборной Украины.

Святослав Михайлюк рассказал о настрое команды в преддверии игры сборной Украины против Испании.

«Готовимся к играм и готовимся побеждать. Все настроены позитивно и готовы показать все, чтобы выиграть матчи», — цитирует Михайлюка издание XSport.ua.

Также он рассказал об участии в благотворительном забеге и общении с детьми.

«Считаю, что это очень помогает детям. Особенно, когда игроки национальной сборной приходят их поддержать. В их возрасте мне всегда хотелось, чтобы игроки, которые выступают на высоком уровне, пришли к нам и просто даже поговорили с нами».

14 сентября сборная Украины по баскетболу в Киеве примет Испанию, 17 сентября сыграет в гостях против Черногории. Эти матчи станут для Лэня первыми в составе сборной Украины.

 

 

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Новости спорта, Баскетбол, Новости баскетбола, Сборная Испании, Сборная Украины, Святослав Михайлюк.
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