В украинском баскетболе разгорелся большой скандал: Бродский vs Медведенко

Медведенко, которой помог выйти на драфт Иссуфу Санону, высказал мнение, что молодым игрокам нужно уезжать заграницу, в частности, в Америку, чтобы там прогрессировать.

Кроме того, Бродский обвинил Медведенко в том, что он занимается агентской деятельность, будучи членом Исполкома ФБУ.

После этого Бродский написал письмо Медведенко, и предложил сложить полномочия члена президии ФБУ. Медведенко отказался и в ответ написал письмо Бродскому.

Вчера функционеры выясняли отношения во время Исполкома ФБУ. Бродский показал членам президии не только видео интервью Медведенко, но и зачитал его переписку в Facebook. По окончании Исполкома Медведенко написал в Facebook, что услышал кучу гадостей в свой адрес.

Михаил Бродский: — Уже несколько раз Станислав Медведенко появлялся в информационном пространстве как агент, где заявлял, что пока деньги он не зарабатывает, а только будет зарабатывать. На самом деле мы не судьи, нам не нужны подтверждающие документы. Де-факто Слава является агентом, де-юре, у него нет лицензии. И сегодня мы делаем вывод по ощущениям и знаниям. Де-факто - Слава агент и это - конфликт интересов. По словам Славы, у нас «все плохо в баскетболе и все могут оттуда бежать! Мало того, он говорит: «Я помогу уехать из страны».

Лично я считаю, что такие реплики - это не только нанесение ущерба имиджу Украины как государства, но и нанесение ущерба всему баскетболу. Ты же член исполкома ... Юридически я могу поднять вопрос о том, что ты, Слава, нанес удар по имиджу украинского баскетбола и общественной организации ФБУ, которая ставит во главу угла своей структуры понятия развития баскетбола в Украине, а не выращивание спортсменов, которых можно продать.

Я выращивал и продолжаю выращивать игроков. И тебя, Слава, я выращивал два года. Когда в 95-94-м году ты пришел в первый свой клуб - мой «Денди-Баскет», специально для тебя создали вторую команду и у нас не было целей тебя продать. Позже, после того, как меня начала преследовать власть и команда умерла, ты перешел в «Будивельнык». Но не следует забывать: два года моя тетя тебе помогала, моя тетя тебя кормила, а ты сейчас говоришь о продать и вывезти.

Станислав Медведенко: — Я в баскетболе всю свою жизнь. Я вкладываю свои деньги также, как и вы. Я также помогаю молодым. Например, по ситуации с Саноном. Санон сидел на поезде с чемоданом, когда я его с поезда снял. У нас был бы еще один Лэнь. Но я сделал все красиво: хорошо проконсультировал и одну, и вторую сторону - и все отлично получилось. Санон ушел 44-м на драфте. Часто у нас на драфте людей выбирают?

Кстати, если вы мне вменяете агентскую работу. Давайте вернемся к вам. Кто представляет интересы Михайлюка? Кто его агент?

Бродский: — Откуда я знаю?

Медведенко: — Конечно, вы знаете. Вы с ним прямо контактируете. Это Лельчицки.

Бродский: —Ты уверен, что я с ним контактирую?

Медведенко: — Ну, через ваших представителей. Но у Лэня тот же агент – и он убежал. Но вы не поднимаете вопрос, почему «Днепр» не получил компенсации за него. Я с Кондратьевым говорил.

Бродский: — А ты уверен, что наш баскетбол на дне? Ты уверен, что ничего не делается и что я не оттолкнулся три года назад от дна?

Медведенко: — Давайте по фактам.

Бродский: — Эти люди меня все знают много лет. Они знают, что я меня нет к тебе ни одного культурного слова, которое я хочу сказать.

Медведенко: —У меня тоже самое. И что дальше?

Бродский: — Я сейчас выбираю в своем лексиконе культурные слова, потому что, думаю, ты просто не в себе. Я опубликую о тебе все, что думаю юридически. Михайлюка я вырастил за свои деньги. Я его бесплатно отдал в «Канзас». Я ему помогаю с тех пор и по сей день. Позвони ему и спроси. Точно так же как я тебя взял к себе в команду и помогал, пока мог. И не одному тебе.

Я первый раз пришел в баскетбол в 1990-м году. Если кто-то в нашей стране коллекционирует бриллианты и картины, то я тратил свои деньги на деток. И когда ты говоришь этим деткам: «Едьте отсюда!» Ты предатель. Не только баскетбола, ты предатель всей страны и украинского народа. Перстень ты надел НБА.

Медведенко: — Имею право.

Бродский: — Молодец. У меня нет перстня. Я не вырос такого роста. Но я вырастил деток, и я этим горжусь. И Фесенко я в свое время выкупил из «Азовмаша» и помог ему уйти на драфт. Спроси у него. У меня был контракт с ним, но я его порвал и подарил ему. И Кобцу разрешил ехать в D-лигу. Сынок хочет уехать, пожалуйста, порвал контракт – едь. Ты ставишь целью заработать деньги, а я люблю баскетбол, понял?

Медведенко: — Я люблю баскетбол больше, чем вы, потому что я в него играл, на секундочку. Меряться, кто больше любит баскетбол – это последнее дело. Если люди хотят уезжать – они должны это делать. По одной простой причине. Сколько у нас в сборной Украины выступает игроков из Суперлиги? Один-два?

Вы педалируете тем, что я являюсь агентом, что я вывожу людей, что я предатель. Я с этим категорически не согласен. Моя позиция очень простая: я хочу развивать молодых игроков, которые в нашей стране не могут вырастать до уровня НБА или Евролиги. Поэтому в определенном возрасте они должны переезжать в более сильные чемпионаты и там получать более сильные навыки.

В завершение диалога Бродский спросил у Медведенко, сколько он раз приехал в сборную за шесть лет в НБА и сам же ответил на свой вопрос: «Два». А также предупредил, что в случае критики ФБУ поставит на тайное голосование вопрос о том, чтобы вывести Медведенко из Исполкома.

Станислав Медведенко в своем Facebook подвели итоги заседания исполкома Федерации баскетбола Украины, на котором ему было вынесено предупреждение:

«Сегодня был на заседании исполкома ФБУ. Как и ожидал, не получил фактов нарушений с моей стороны и объяснений претензий ко мне, указанных в письме. Но услышал в свой адрес кучу гадостей и домыслов, вплоть до измены Родине, и наплевательское отношение к баскетболу. Ничего более глупого в свой адрес я еще не слышал. Не хочу устраивать разборки в преддверии очень важных игр сборной Украины. Все комментарии дам позже. Необоснованные оскорбления в свой адрес, от кого бы то ни было, я не намерен терпеть».