Лень: В сравнении с "Финиксом", "Атланта" очень легко меня отпустила в сборную

Алексей Лень в интервью пресс-службе Федерации баскетбола Украины, в частности, отметил, что сейчас он оптимистично настроен и знает, что от него хочет тренер.

"Когда я смотрю назад, я ни о чем не жалею. Мне нужно только учиться на опыте и двигаться вперед. Да, я осознаю ошибки, которые я сделал, учитываю какие-то недоразумения с командой. Да, кое-где были травмы, которые не позволили мне полностью раскрыться, но сейчас я смотрю только вперед и в "Атланте" у меня хорошие возможности. Сейчас я оптимистично настроен, у нас молодая команда в "Атланте", молодой тренер и думаю, все сложится, как надо.

У меня была хорошая встреча с тренером, он четко объяснил мне мою роль, рассказал, что от меня ждет. Он хочет, чтобы я быстро переходил из защиты в атаку, играл внимательно на пик-н-роллах в защите, продолжал развивать свою игру в атаке на пик-н-роллах и начинал больше бросать трехочковые. Поэтому почти все лето я провел, работая над своим броском и сейчас я себя комфортно чувствую, бросая с дальней дистанции.

В сравнении с "Финиксом", "Атланта" очень легко меня отпустила в сборную. В отношении Михайлюка, думаю, у него все получится, ведь его игра на 100% подходит для НБА. Он хороший шутер, которому принадлежит светлое будущее в лиге и он станет одним из лучших защитников", - сказал Лень.

Видео интервью:

Напомним, первый матч Алексея Леня в качестве игрока национальной сборной Украины может состояться 14 сентября в киевском Дворце спорта на матче против сборной Испании, который начнется в 19.00. 13 сентября украинские баскетболисты НБА Алексей Лень и Святослав Михайлюк проведут встречу с болельщикам. Встреча состоится на 5 этаже ТРЦ Gulliver и начнется в 13.20.

17 сентября в рамках II этапа отбора ЧМ-2019 украинские баскетболисты проведут игру в городе Никшич со сборной Черногории.