День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 13.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Футзал. Женская сборная Украины сыграла в результативную ничью с Венгрией
Футзал. Женская сборная Украины сыграла в результативную ничью с Венгрией
Новости: Формула-1. Самые запоминающиеся аварии на Гран-при Сингапура (Видео)
Формула-1. Самые запоминающиеся аварии на Гран-при Сингапура (Видео)
Новости: Головкин - Альварес: где и когда смотреть реванш в Украине
Головкин - Альварес: где и когда смотреть реванш в Украине
Новости: Мотогонщик нажал на тормоз соперника на скорости 225 км/ч (Видео)
Мотогонщик нажал на тормоз соперника на скорости 225 км/ч (Видео)
X

Лень: В сравнении с "Финиксом", "Атланта" очень легко меня отпустила в сборную

Алексей Лень
22:39 Ср, 12 Сентябрь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: ФБУ

Новости спорта: Центровой американского баскетбольного клуба "Атланта Хокс" и сборной Украины Алексей Лень поделился ожиданиями от сезона НБА в составе новой команды.

Алексей Лень в интервью пресс-службе Федерации баскетбола Украины, в частности, отметил, что сейчас он оптимистично настроен и знает, что от него хочет тренер.

"Когда я смотрю назад, я ни о чем не жалею. Мне нужно только учиться на опыте и двигаться вперед. Да, я осознаю ошибки, которые я сделал, учитываю какие-то недоразумения с командой. Да, кое-где были травмы, которые не позволили мне полностью раскрыться, но сейчас я смотрю только вперед и в "Атланте" у меня хорошие возможности. Сейчас я оптимистично настроен, у нас молодая команда в "Атланте", молодой тренер и думаю, все сложится, как надо.

У меня была хорошая встреча с тренером, он четко объяснил мне мою роль, рассказал, что от меня ждет. Он хочет, чтобы я быстро переходил из защиты в атаку, играл внимательно на пик-н-роллах в защите, продолжал развивать свою игру в атаке на пик-н-роллах и начинал больше бросать трехочковые. Поэтому почти все лето я провел, работая над своим броском и сейчас я себя комфортно чувствую, бросая с дальней дистанции.

В сравнении с "Финиксом", "Атланта" очень легко меня отпустила в сборную. В отношении Михайлюка, думаю, у него все получится, ведь его игра на 100% подходит для НБА. Он хороший шутер, которому принадлежит светлое будущее в лиге и он станет одним из лучших защитников", - сказал Лень.

Видео интервью:

Напомним, первый матч Алексея Леня в качестве игрока национальной сборной Украины может состояться 14 сентября в киевском Дворце спорта на матче против сборной Испании, который начнется в 19.00. 13 сентября украинские баскетболисты НБА Алексей Лень и Святослав Михайлюк проведут встречу с болельщикам. Встреча состоится на 5 этаже ТРЦ Gulliver и начнется в 13.20.

17 сентября в рамках II этапа отбора ЧМ-2019 украинские баскетболисты проведут игру в городе Никшич со сборной Черногории.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Алексей Лэнь, Баскетбол, Сборная Украины, ФБУ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Экстрим, прыжки и море эмоций: захватывающие кадры Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Экстрим, прыжки и море эмоций: захватывающие кадры Red Bull Cliff Diving в Мостаре
Очаровательная Мила Омельченко - модель, которая покорила сердце Милевского (Фото)

Очаровательная Мила Омельченко - модель, которая покорила сердце Милевского (Фото)
Яркие моменты суперматча Лиги наций УЕФА Португалия - Италия (Фото)

Яркие моменты суперматча Лиги наций УЕФА Португалия - Италия (Фото)
Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)

Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)
День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты

День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости баскетбола

Лидер Черкасских Мавп расторг контракт с клубом "Готовимся побеждать": Михайлюк об игре Украина - Испания Пустовой не сыграет за сборную Украины против Испании и Черногории

Последние новости

Сенцов номинирован на премию Сахарова Японка Осака может подписать крупнейший спонсорский контракт в истории женского тенниса Рейдерская атака на Харьковщине: 22 "титушкам" объявлены подозрения
Сегодня читают в спорте
01 Эдди Хирн назвал бой Джошуа - Поветкин тяжелейшим в карьере британца
02 Японка Осака может подписать крупнейший спонсорский контракт в истории женского тенниса
03 Головкин готов победить нокаутом Альвареса
04 Экс-тренер Шахтера оконфузился во время матча Лиги наций (Видео)
05 Футзал. Женская сборная Украины сыграла в результативную ничью с Венгрией
Новости сегодня
00:07 Чувственные рисунки мужа о каждом совместном дне с женой в течение года (Фото)
00:03 В Днепре провели презентацию книги военного блогера Валерия Ананьева
23:52 Люди с чувством юмора, которым плевать на правила
23:36 Фотопроект о собаках, в котором они предстают совершенно в ином свете (Фото)
23:11 Врачи объяснили, с чем могут быть связаны ночные пробуждения
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Фейгин сообщил, на кого могут обменять Сущенко
Фейгин сообщил, на кого могут обменять Сущенко
Новости: МВФ дал оценку пенсионной реформе в Украине
МВФ дал оценку пенсионной реформе в Украине
Новости: Чехия не против продления санкций в отношении РФ
Чехия не против продления санкций в отношении РФ
Новости: Apple представила новые Apple Watch Series 4 (Видео)
Apple представила новые Apple Watch Series 4 (Видео)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь