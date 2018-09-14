Игрок сборной Украины о переезде в Россию: Очень сложно смешивать спорт с политикой

Центровой сборной Украины Вячеслав Кравцов заявил, что не жалеет о переходе в московский ЦСКА в 2015 году.

– Вы говорили, что Украина поделилась на два лагеря. Учитывая переход в ЦСКА, в каком лагере вы?

– Очень сложно смешивать спорт с политикой и какими-то действиями в мире. В Украине была очень плачевная ситуация с работодателями, чемпионат очень сильно упал, а я – игрок со статусом. ЦСКА — топовая команда, поэтому я не смотрел так глубоко на конфронтации между странами. Я выбирал по статусу клуба. Не более того.

– Болельщики и близкие не были против?

– В год, когда я был в ЦСКА, было рекордное количество украинских баскетболистов в России — 6 человек. Это была разного рода игроки — Лукашов, который сейчас в сборной, Фесенко. Были ребята во втором дивизионе. Сложно совмещать спорт с чем-либо другим. Спорт — это спорт, это свой мир. Не надо привязывать одно к другому.

– В команде обсуждали ситуацию между Украиной и Россией?

– Я старался избегать всех этих разговоров. Каждый видит ее по-своему, а глобально повлиять никто не может. Смысл развивать эту тему, если не можешь ничем помочь?

– Украинские спортсмены едут в Россию и говорят: «Спорт вне политики». При этом они не хотят обсуждать свой переход, его причины и практически не общаются с украинскими СМИ. Если переезд в Россию — это нормально, то почему избегать разговоров?

– Дело в самих СМИ. Они очень хитрые, любят подковырнуть любое слово и перевернуть так, как им нравится. Было много примеров, когда игрок говорил одно, а они показывали так, как хотели. Ситуация все равно напряженная была и остается. Чтобы не провоцировать таких моментов, проще воздержаться. Это не обозначает никаких подводных камней. Просто так было бы лучше для всех.

– Учитывая волну негатива, которая была после перехода, не жалеете, что ездили туда?

– Нет. В ЦСКА все очень профессионально, очень дружный коллектив и хорошее время. Ни могу сказать ничего плохого и негативного об этом клубе.