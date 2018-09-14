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Баскетбол. Украина - Испания: где смотреть матч

Баскетбол в Украине
09:42 Сегодня Телеграф
Спорт Арена
Фото: ФБУ

Новости спорта: Мужская национальная сборная Украины по баскетболу сегодня, 14 сентября, проведет первый матч второго раунда квалификации чемпионата мира 2019 года.

После первого раунда отбора на ЧМ в активе Украины три победы и три поражения — это четвертое место в таблице. У Испании все шесть побед и логичное первое место. Чтобы сине-желтая сборная могла продолжать борьбу за выход на мировое первенство, в домашнем матче против Испании ее устроит только победа.

Поэтому если вы не попадаете в Дворец спорта, пропускать такой матч все равно нельзя, так что отвечаем на ваш запрос где можно «баскетбол Украина — Испания смотреть онлайн».

Где смотреть баскетбол по ТБ

Трансляция матча Украина — Испания будет показана на телеканале XSport. Начало трансляции за 10 минут до старта матча, в 18:50.

Ожидается, что матч будет длиться два часа, поэтому в эфирной сете слот «Украина — Испания трансляция» занимает ровно столько времени. Но если понадобиться, то телеканал задержится в прямом эфире, чтобы показать развязку событий.

Где смотреть матч Украина — Испания онлайн

Смотреть баскетбол онлайн еще проще, чем по телевизору. Сайт телеканала XSport покажет игру в прямом эфире. Кроме этого посмотреть матч в прямом эфире можно будет на сайте Международной федерации баскетбола.

Ожидается, что в прямом эфире игру покажет также Федерация баскетбола Украины. Ссылка на трансляцию будет доступной ближе к началу матча.

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Новости спорта, Баскетбол, Евро-2019, Новости спорта.
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