Баскетбол. Украина - Испания: где смотреть матч

После первого раунда отбора на ЧМ в активе Украины три победы и три поражения — это четвертое место в таблице. У Испании все шесть побед и логичное первое место. Чтобы сине-желтая сборная могла продолжать борьбу за выход на мировое первенство, в домашнем матче против Испании ее устроит только победа.

Поэтому если вы не попадаете в Дворец спорта, пропускать такой матч все равно нельзя, так что отвечаем на ваш запрос где можно «баскетбол Украина — Испания смотреть онлайн».

Где смотреть баскетбол по ТБ

Трансляция матча Украина — Испания будет показана на телеканале XSport. Начало трансляции за 10 минут до старта матча, в 18:50.

Ожидается, что матч будет длиться два часа, поэтому в эфирной сете слот «Украина — Испания трансляция» занимает ровно столько времени. Но если понадобиться, то телеканал задержится в прямом эфире, чтобы показать развязку событий.

Где смотреть матч Украина — Испания онлайн

Смотреть баскетбол онлайн еще проще, чем по телевизору. Сайт телеканала XSport покажет игру в прямом эфире. Кроме этого посмотреть матч в прямом эфире можно будет на сайте Международной федерации баскетбола.

Ожидается, что в прямом эфире игру покажет также Федерация баскетбола Украины. Ссылка на трансляцию будет доступной ближе к началу матча.