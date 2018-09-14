Мурзин: Надеюсь, продемонстрируем хорошую игру с Испанией

Мужская национальная сборная Украины по баскетболу провела автограф-сессию накануне матча квалификации чемпионата мира против Испании. В командном мероприятии принял участие и главный тренер Евгений Мурзин.

Наставник команды еще раз подчеркнул о чрезвычайно важном значении поддержки со стороны болельщиков и пригласил всех в Дворец спорта на матч.

Евгений Мурзин:

"Команда готовится в рабочем режиме. Все здоровы. Надеюсь, продемонстрируем хорошую игру с Испанией. Приглашаю болельщиков прийти во Дворец спорта и поддержать команду, увидеть сборную Испании. Шестой игрок - очень важен для нас.

На этот раз мы будем играть сильнейшим составом в истории. Надеюсь, увидим хороший баскетбол, ожесточенную борьбу. Все ребята - большие профессионалы. Я получил большой положительный заряд от Леня и Михайлюка. В начале были определенные опасения относительно налаживания взаимодействия, но уже сразу стало понятно, что мы общаемся на одном баскетбольном языке. У нас одна общая цель - победа. Так же вместе движемся в этом направлении".

Напомним, матч Украина - Испания начнется 14 сентября в 19:00 в столичном Дворце спорта.