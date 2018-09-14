Состав сборной Украины на матч с Испанией
Новости спорта: В состав украинской команды вошли Лэнь, Михайлюк и еще 10 игроков.
Тренерский штаб национальной сборной Украины по баскетболу во главе с Евгением Мурзиным определился с составом на поединок первого тура второго раунда отбора на ЧМ-2019 против сборной Испании.
Защитники:
Сергей Гладырь, без клуба, 196 см, 29 лет;
Юджин Джетер, «Тянцзинь Голден Лайонс», 180, 34;
Александр Кобец, без клуба, 197, 22;
Денис Лукашов, «Енисей», 188, 29;
Святослав Михайлюк, «Лос-Анджелес Лейкерс», 201, 21.
Нападающие:
Вячеслав Бобров, «Гипускоа-Баскет», 203, 26;
Игорь Зайцев, без клуба, 210, 29;
Владимир Конев, «Черкасские Мавпы», 203, 29;
Александр Липовый, «Промитеас», 200, 26;
Владимир Герун, «Бреоган», 208, 24.
Центровые:
Вячеслав Кравцов, «Сан-Пабло Бургос», 212, 31;
Алексей Лэнь, «Атланта Хоукс», 216, 25.
Матч Украина — Испания состоится в киевском Дворце спорта в пятницу, 14-го сентября, в 19:00.