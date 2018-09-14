День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 14.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Футзал. Женская сборная Украины победила Беларусь в отборе на Евро-2019
Футзал. Женская сборная Украины победила Беларусь в отборе на Евро-2019
Новости: Состав сборной Украины на матч с Испанией
Состав сборной Украины на матч с Испанией
Новости: Названа дата боя Гвоздик - Стивенсон
Названа дата боя Гвоздик - Стивенсон
Новости: Кубок Дэвиса. Украина проиграла в стартовом матче
Кубок Дэвиса. Украина проиграла в стартовом матче
X

Слова наставника сборной Испании перед матчем с Украиной

Серджио Скариоло
15:00 Сегодня Телеграф
ФБУ
Фото: Твиттер

Новости спорта: Серджио Скариоло назвал сильные и слабые стороны сборной Украины.

Мужские национальные сборные Украины и Испании играют 14 сентября (19:00) в киевском Дворце спорта в матче квалификации чемпионата мира.

Накануне вечером испанцы прибыли в столицу Украины. Тренер Испании Серджио Скариоло рассказал в комментарии испанским СМИ о сильных сторонах соперника.

«У нас есть запас прочности, чтобы не слишком беспокоиться временем выхода в финальный турнир чемпионата мира. Не слишком важно, на месяц раньше, или на месяц позже. У соперника другая турнирная ситуация, украинцы будут больше стремиться победить. Впрочем украинцы могут запаниковать, если игра пойдет не по их сценарию. Сборная Украины хорошо играет под кольцом, у защитников превосходное сочетание атлетизма и трехочковых бросков.

У соперника мощные семь-восемь игроков. Особенно опасен Лэнь с большим опытом НБА. Мощный Кравцов уверенно играет под кольцом, Михайлюк - отличный снайпер.

Поединок должен быть сложным. Нам придется демонстрировать бойцовский характер, чтобы достичь результата», - сказал Скариоло.

Ранее Сборная Украины определилась с составом на поединок с Испанией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Баскетбол, Сборная Украины, Серджио Скариоло, ФБУ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Невероятная поддержка и шикарный камбэк: Украина провела второй матч отбора на Евро (Фото)

Невероятная поддержка и шикарный камбэк: Украина провела второй матч отбора на Евро (Фото)
Яркие эмоции, красивые девушки и невероятный футзал: первый матч Украины в отборе на Евро 2019 (Фото)

Яркие эмоции, красивые девушки и невероятный футзал: первый матч Украины в отборе на Евро 2019 (Фото)
Экстрим, прыжки и море эмоций: захватывающие кадры Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Экстрим, прыжки и море эмоций: захватывающие кадры Red Bull Cliff Diving в Мостаре
Очаровательная Мила Омельченко - модель, которая покорила сердце Милевского (Фото)

Очаровательная Мила Омельченко - модель, которая покорила сердце Милевского (Фото)
Яркие моменты суперматча Лиги наций УЕФА Португалия - Италия (Фото)

Яркие моменты суперматча Лиги наций УЕФА Португалия - Италия (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости баскетбола

Баскетбольная сборная Украины провела автограф-сессию (Видео) Лень: В сравнении с "Финиксом", "Атланта" очень легко меня отпустила в сборную Михайлюк: Лейкерс – лучший вариант для меня

Последние новости

Полиция в Нидерландах нейтрализовала подростка с топором и пистолетом Директор Карпат покинул Украину Группа "ВВ" выпустила новый клип (Видео)
Сегодня читают в спорте
01 Зинченко забил гол с отрицательного угла (Видео)
02 Суркис: Раньше я бы убрал Хацкевича
03 Игрок сборной Украины о переезде в Россию: Очень сложно смешивать спорт с политикой
04 Бывшая звезда футбола весит больше 100 кг
05 Башир дал прогноз на бой Джошуа - Поветкин
Новости сегодня
15:33 Экс-соперник Кличко Чарр нацелился на бой с Джошуа
15:31 На пепелище лагеря Виктория нашли важное доказательство
15:30 Красота заброшенных деревень, о которых все забыли (Фото)
15:27 Турчинов торжественно представил штурмовой катер Кентавр
15:15 Бойца UFC дисквалифицировали на 26 лет
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина выиграла у РФ апелляцию в деле по "долгу Януковича"
Украина выиграла у РФ апелляцию в деле по "долгу Януковича"
Новости: США планирует ввести более жесткие санкции против РФ
США планирует ввести более жесткие санкции против РФ
Новости: Суд отпустил Омеляна из зала заседаний на поруки
Суд отпустил Омеляна из зала заседаний на поруки
Новости: Маникюр 2018: изумительный маникюр для самых смелых (Фото)
Маникюр 2018: изумительный маникюр для самых смелых (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь