Слова наставника сборной Испании перед матчем с Украиной

Мужские национальные сборные Украины и Испании играют 14 сентября (19:00) в киевском Дворце спорта в матче квалификации чемпионата мира.

Накануне вечером испанцы прибыли в столицу Украины. Тренер Испании Серджио Скариоло рассказал в комментарии испанским СМИ о сильных сторонах соперника.

«У нас есть запас прочности, чтобы не слишком беспокоиться временем выхода в финальный турнир чемпионата мира. Не слишком важно, на месяц раньше, или на месяц позже. У соперника другая турнирная ситуация, украинцы будут больше стремиться победить. Впрочем украинцы могут запаниковать, если игра пойдет не по их сценарию. Сборная Украины хорошо играет под кольцом, у защитников превосходное сочетание атлетизма и трехочковых бросков.

У соперника мощные семь-восемь игроков. Особенно опасен Лэнь с большим опытом НБА. Мощный Кравцов уверенно играет под кольцом, Михайлюк - отличный снайпер.

Поединок должен быть сложным. Нам придется демонстрировать бойцовский характер, чтобы достичь результата», - сказал Скариоло.

Ранее Сборная Украины определилась с составом на поединок с Испанией.