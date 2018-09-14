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Украина сенсационно обыграла Испанию в отборе на ЧМ-2019 по баскетболу

Украина – Испания
21:17 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: ФБУ

Новости спорта: Мужская сборная Украины по баскетболу добыла одну из самых ярких своих побед в истории, дома переиграв команду Испании.

С первых минут украинские баскетболисты стали демонстрировать свой серьезный настрой, надежно играя в защите и бережно в атаке. В первой четверти испанцы забросили только четыре раза с игры, тогда как трехочковые от Михайлюка позволяли Украине сохранять преимущество и закончить первую четверть с +7.

В начале второй четверти Украина увеличила свое преимущество до +11, но в этот момент настроил прицел Ареола, благодаря трехочковым которого Испания даже сравняла счет. С этого момента на площадке пошла "качели". Благодаря концовке третьей четверти украинцы увеличили отрыв до +5, но этого было мало, чтобы оставаться спокойными.

Ключевой момент случился за 4 минуты до конца игры, когда точных попаданий Лукашова и данк Кравцова позволили Украине оторваться на 11 очков, и это преимущество сине-желтые уже не растеряли.

Самым результативным у Украины стал Святослав Михайлюк, а вот Лень был не столько блистатен и больше запомнился нереализацией штрафных (0 с 6).

Квалификация на ЧМ-2019

Украина – Испания 76:65 (19:12, 17:22, 20:17, 20:14)

Украина: Лукашов (11 + 5 передач), Михайлюк (22 + 5 перехватов), Конев (1 + 2 блок-шота), Зайцев (3), Лэнь (8 + 5 подборов) – старт; Гладыр (4 передачи), Джетер (6), Бобров (3 + 5 подборов), Герун (6), Кобец, Кравцов (13), Липовый (3)

Испания: Колом (15 + 4 передачи), Х. Фернандес (3), Паули (11), Агилар (6), Сайс (4) – старт; Юста (3), Бейран, И. Диоп (5 + 6 подборов), Ориола (4 + 7 подборов), С. Родригес (12), Састре (2)

Свой следующий матч отбора на ЧМ-2019 сборная Украины проведет на выезде против Черногории 17 сентября.

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