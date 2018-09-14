Украина - Испания: лучшие моменты матча отбора на ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
Новости спорта: Видео лучших моментов матча квалификации на чемпионат мира по баскетболу-2019 Украина - Испания.
Отборочный турнир чемпионата мира - 2019. Второй этап.
Группа I.
Украина - Испания - 76:65 (19:12, 17:22, 20:17, 20:14)
Украина: Лукашов (11 + 5 передач), Михайлюк (22 + 5 перехватов), Конев (1 + 2 блок-шота), Зайцев (3), Лэнь (8 + 5 подборов) – старт; Гладыр (4 передачи), Джетер (6), Бобров (3 + 5 подборов), Герун (6), Кобец, Кравцов (13), Липовый (3)
Испания: Колом (15 + 4 передачи), Х. Фернандес (3), Паули (11), Агилар (6), Сайс (4) – старт; Юста (3), Бейран, И. Диоп (5 + 6 подборов), Ориола (4 + 7 подборов), С. Родригес (12), Састре (2)