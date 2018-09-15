Наставник сборной Украины по баскетболу прокомментировал матч против Испании
Новости спорта: Главный тренер сборной Украины поделился эмоциями после победы над Испанией.
Главный тренер сборной Украины по баскетболу Евгений Мурзин рассказал, что стало главным аспектом победы его команды над испанцами.
“Хотелось бы поблагодарить всех, кто пришел нас поддержать – это было необычайно важно для нас. Сегодня мы победили благодаря отличной игре в обороне. 65 пропущенных очков – прекрасный результат против такой сильной команды, как Испания.
Мы прекрасно подготовились к матчу, и знали про соперника абсолютно все. Сегодня огромная ответственность легла на наших первых номеров, которые играли против одного из лучших разыгрывающих в Европе. Джетер и Лукашов сыграли феноменально.
Теперь будем готовиться к Черногории. Очень приятно ехать на следующий матч после победы. Этот задел должен придать нам уверенности”,- сказал Мурзин на послематчевой пресс-конференции.