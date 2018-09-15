Лень прокомментировал победу сборной Украины над Испанией

Центровой сборной Украины по баскетболу Алексей Лень поделился своими эмоциями после победы над испанцами в рамках отбора на Чемпионат мира-2019.

“Эмоции просто зашкаливают! Вернуться в Украину, и выиграть у непобедимой сборной Испании – это просто непередаваемые ощущения. Огромное спасибо болельщикам, без них бы мы не справились.

Честно говоря, эта неделя была такая загруженная, что я просто не знал, где взять силы на игру. Но когда я зашел в зал и услышал трибуны – усталость как рукой сняло. Я с самого начала был уверен, что мы победим. Если бы не проблемы с штрафными, то выиграли бы в 15 очков”,- сказал Лень в послематчевом интервью.