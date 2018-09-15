Лидер сборной Украины по баскетболу - о победе над Испанией

Атакующий защитник сборной Украины по баскетболу Святослав Михайлюк поделился впечатлениями от победы над Испанией (76:65) в отборе на чемпионат мира.

«Все очень отлично, очень понравилась поддержка, зал был забит, спасибо болельщикам, что пришли поддержать. Какой-то особой нервозности на старте матча не было: обычная игра», — заявил Михайлюк в комментарии Sport Arena.

«Команда Испании очень хорошая, всегда борется до конца, поэтому расслабляться в таких играх нельзя. Где-то за 10 секунд до конца поняли, что победу уже не отпустим. Вот тогда и поняли, что выиграли»

«Пять перехватов? Ну да, разбирали комбинации, разбирали, как они играют, но в то же время иногда просто так получалось перехватывать».

Следующий матч команда Евгения Мурзина проведет 17 сентября против Черногории в гостях.