Капитан сборной Украины по баскетболу прокомментировал победу над Испанией

Центровой и капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов рассказал, за счет чего подопечным Мурзина удалось одолеть сборную Испании.

“У нас была запредельная мотивация на игру против Испании, ведь это одна из лучших команд мира. Также дополнительным мотиватором стало наше турнирное положение, ведь у нас не было права на ошибку.

Нашим главным планом на эту игру было остановить быстрые проходы соперника. Нам очень помогло то, что мы сумели использовать наше преимущество под кольцом.

Хотелось бы отметить Леня и Михайлюка, для которых это был дебют. Сначала было заметно их волнение, но потом они справились и нашли свой ритм. В целом, они хорошо провели этот матч, а неудачные штрафные Леня можно списать на нервозность”,- сказал Кравцов на послематчевой персс-конференции.