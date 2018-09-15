Наставник сборной Испании по баскетболу прокомментировал поражение от Украины

Главный тренер сборной Испании Серджио Скариоло прокомментировал поражение от сборной Украины (65:76) в матче отбора к чемпионату мира-2019.

«Хочу поздравить украинскую команду, игроков, тренеров с отличной игрой. Мы пытались играть усердно. Но с самого начала была заметна разница в физической мощи обеих ростеров. Украина сильнее и габаритнее нас на многих позициях, разве что за исключением разыгрывающего. Украина собрала много подборов и переиграла нас под щитом. Также украинские баскетболисты часто пасовали на дугу на своих качественных трехочковых снайперов Михайлюка и Лукашова.

Оба сыграли очень важную роль в сегодняшней встрече. Лень и Кравцов проделали отличную работу в краске. Мы узнали, что Украина сегодня была лучше. Нужно отдохнуть и сфокусироваться на следующей игре в понедельник против Латвии, которая будет очень сложной. Почему не играли игроки НБА? Нужно спрашивать у них. У всех разная ситуация в клубе. Невозможно назвать одну причину отсутствия для всех.

Мы уважаем своих игроков. На первом этапе квалификации мы выиграли шесть матчей. Мы счастливы имеющемся игрокам в составе и ни о чем не жалеем. Я очень хорошо помню Святослава Михайлюка по Летней лиге Лас-Вегаса в июле. Мне очень понравились его энергия и шутерские способности на площадке. У него есть хороший атлетизм. Он уже готов для НБА. В будущем он будет очень хорошим игроком НБА. Мы пытались противостоять дальним броскам.

Иногда приходилось смещать акцент в краску на Кравцова и Леня. Иногда Михайлюк был открыт. Мы совершили ошибки по его опека. Но он отличный шутер и это нужно принять. В этом «окне» нельзя сравнивать сборные, потому что у них разные составы. Не могу сравнить Украину и Черногорию. Сейчас у Украины есть Лэнь и Михайлюк. В следующий раз я могу провести анализ, но сейчас это трудно. Украина на порядок сильнее физически, атлетичнее. Но посмотрим, что будет в следующей игре»