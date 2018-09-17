Мотивационный ролик для любителей баскетбола от "Черкасских Мавп"

Совсем скоро старт нового сезона. К нему вдохновенно готовится не только главная команда Черкасских Мавп. В течение лета баскетбольная школа "Черкасских Мавп" работала над тем, чтобы заложить фундамент физподготовки. Тяжелая работа на песке в тренажерном зале и на стадионах - все это было со скрежетом зубов и закалкой организма.

Большинство воспитанников "Черкасских Мавп" работали с тренером по физической подготовке клуба - Сергеем Загоруем. В каждой возрастной группе были свои фазы работы над физподготовкой, однако всех их объединяло одно желание - стать лучше и сильнее и доказать это в новом сезоне Всеукраинской юношеской баскетбольной лиги 2018-2019. Адская и эмоциональная работа отражается на эффектных кадрах.

Сергей Загоруй, тренер по физподготовке БК "Черкасские Мавпы": "Это было вдохновленное лето. Думаю по видео это тоже понятно. У каждого была своя программа подготовки, но точно каждый сделал шаг вперед. Я делал тестирования в начале воркаута, в середине и в конце. Приятно, что прогресс был заметен. Уверен он будет заметным и в течение сезона. В предсезонной подготовке участвовали, как наши старшие юноши так и совсем маленькие ребята 2009 года рождения ".