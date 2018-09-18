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Украина уступила Черногории в отборе на ЧМ-2019

Сборная Украины
07:29 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: ФБУ

Новости спорта: Высокая результативность Ивановича и Дублевича оказалась решающей в поединке.

Сборная Украины нивелировала важность победы над Испанией, проиграв на выезде Черногории в матче отбора на ЧМ-2019.

Первые три четверти в целом прошли в равной борьбе – украинцы стало попадали со средней и дальней дистанции, но тем же отвечали и соперники. И лишь точные дальние от Ивановича и Дубльевича, которых не успевали накрывать наши баскетболисты, оставляли Черногорию впереди.

Хотя во второй четверти был момент, когда Украина повела +6, спустя две минуты они уже проигрывали -2.

Ключевой момент произошел в начале четвертой четверти, когда у Украины не нашлось ответа на три подряд точных дальних броска хозяев. В итоге с -5 для Украины счет стал -11. Попытки Пуха Джетера и Святослава Михайлюка взять игру на себя в нападении провалились, а Черногория не давала шансов отыграться.

После поражения Украина пропустила Черногорию в турнирной таблице, опустившись на 5-е место в своей группе.

Черногория - Украина - 90:84 (16:13, 29:27, 17:18, 28:26)

Черногория: Н. Иванович (30 + 6 передач), П. Попович (6), Суад Шехович, Радович, Дублевич (26 + 8 подборов) – старт; А. Попович (12 + 7 подборов), Секулич, Барович (3), Чарапич (2), Джуришич (11), Н. Враньеш

Украина: Лукашов (2 + 5 передач), Михайлюк (15 + 5 подборов), Конев (9), Зайцев (9), Кравцов (7) – старт; Гладыр (12 + 6 подборов), Герун (3), Липовый (7), Бобров, Джетер (7), Лэнь (13 + 7 подборов)

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