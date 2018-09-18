Мурзин назвал главную причину поражения от Черногории

Главный тренер сборной Украины Евгений Мурзин и игрок Святослав Михайлюк назвали причину поражения от Черногории и отборе на ЧМ-2019.

"Мы показали хорошую игру. Пытались закрыть Дубльевича и Ивановича. Мы знали, что в этой команде они являются лидерами. Сегодня мы не смогли остановить нападение Черногории. 56 очков от двух игроков – слишком много для нас.

Наша команда играет агрессивно в защите, но сегодня не смогла проявить себя в этом аспекте. Я думаю, что это причина нашего поражения”, – подытожил Мурзин.

“Это была сложная игра. Мы проиграли. Была отличная атмосфера на матче. Все старались показать себя в лучшем виде. Соперник забивал сложные броски. Мы плохо защищались один на один. В остальных аспектах, я считаю, было примерное равенство – процент точности двухочковых, трехочковых. Но нашей проблемой была защита один на один. Мы плохо работали в этом аспекте. Это ключевая причина поражения", – сказал Михайлюк.