Баскетбол. Тренер Черногории рассказал, за счет чего удалось обыграть Украину

Украина проиграла на выезде черногорцам. В трех из четырех четвертей соперник сине-желтых оказывался их сильнее, хотя и вел с минимальным преимуществом.

По словам главного тренера Черногории, он доволен выступлением команды, учитывая уровень Украины. В частности, он отметил самоотдачу команды, которая компенсировала ошибки в самой игре.

«Мое первое впечатление от этой игры — мощная поддержка в Никшиче и старания моих подопечных. Обыграли очень сильную команду, ведь на самом деле Украина — одна из фаворитов группы, особенно после отличной игры против Испании», — цитирует слова Митровича официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

«Но высокая самоотдача моих ребят и поддержка болельщиков дали нам дополнительную энергию. Максимально поработали и добыли важную победу. Хорошо изучил игру сборной Украины, и мы оформили очень важную победу, а наши игроки показали себя лучшим образом. Даже если мы где-то не успевали, то компенсировали это самоотдачей».

После этого поражения Украина опустилась на 5-е место в своей группе и ее шансы на выход на чемпионат мира-2019 существенно снизились. А вот Черногория поднялась на 4-ю строчку.