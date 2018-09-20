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Сегодня чемпион Украины стартует в еврокубках

Черкасские Мавпы
11:16 Сегодня Телеграф
Спорт Арена
Фото: Черкасские Мавпы

Новости спорта: Черкасские Мавпы матчем против норвежского Кьонгсберг Майнерз открывают сезон в Кубке Европы ФИБА.

Матч против Кьонгсберг Майнерз начнется в 20:00, а ответная встреча пройдет в Черкассах 27 сентября.

Полный состав Черкасских Мавп на матч с норвежским чемпионом

Защитники Клим Артамонов, Иван Ткаченко, Никита Воевода, Брендон Янг, Никита Руслов, Александр Кольченко.

Форварды Владимир Конев, Александр Кобец, Дмитрий Липовцев, Владислав Мельник.

Центровые Дмитрий Скапинцев, Игорь Чумаков.

Ранее сообщалось, что в этой встрече Мавпам не сможет помочь разыгрывающий Игорь Бояркин, который восстанавливается после травмы.

Интересно, что это первый матч Черкасских Мавп в еврокубках после 10-летнего перерыва. В сезоне 2007/2008 команда успешно прошла квалификацию к этому турниру, обыграв кипрский Апоэл и завершила групповой этап на 3-м месте.

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