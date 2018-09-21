"Черкасские Мавпы" разгромили соперника в Норвегии

Чемпион Украины «Черкасские мавпы» добыл разгромную победу над норвежским «Кенгсбергом» первом матче первого раунда квалификации Кубка Европы FIBA.

Стартовые две четверти прошли в конкурентной борьбе, но команда Максима Михельсона включилась в третьей десятиминутке, которую выиграла «+18».

Лучшим игроком матча стад Александр Кобец, который сыграл решающею роль в спурте «Мавп» во второй половине встречи.

Кубок Европы FIBA. Квалификация. Первый раунд:

«Кенгсберг Майнерс» (Норвегия) – «Черкасские Мавпы» (Украина) 63:83 (17:21, 19:17, 12:30, 15:15)

«Кенгсберг» Майнерс: Ферралес (13 + 7 подборов + 6 передач), Остбю (6), Хаббс (14 + 10 подборов + 4 передачи), Ндоу (16 + 17 подборов + 5 потерь), Кутлешич (7 + 9 подборов) – старт; Хаджинс (7 + 6 подборов), Ричардсон, Энген, Саве.

«Черкасские Мавпы»: Янг (3 + 3 перехвата), Кольченко (15 + 5 передач), Ткаченко (8 + 5 подборов + 2 блок-шота), Липовцев (4), Скапинцев (12 + 7 подборов + 2 блок-шота + 4 потери) – старт; Кобец (19 + 8 подборов), Чумаков (10 + 12 подборов), Конев (10), Мельник (2), Артамонов (0 + 7 подборов + 5 передач), Руслов.

Ответная игра состоится 26-го сентября.