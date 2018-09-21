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"Черкасские Мавпы" разгромили соперника в Норвегии
08:39 Сегодня Телеграф
xsport.ua
Фото: БК Черкасские Мавпы

Новости спорта: Чемпион Украины практически обеспечил путевку во второй раунд Кубка Европы FIBA.

Чемпион Украины «Черкасские мавпы» добыл разгромную победу над норвежским «Кенгсбергом» первом матче первого раунда квалификации Кубка Европы FIBA.

Стартовые две четверти прошли в конкурентной борьбе, но команда Максима Михельсона включилась в третьей десятиминутке, которую выиграла «+18».

Лучшим игроком матча стад Александр Кобец, который сыграл решающею роль в спурте «Мавп» во второй половине встречи.

Кубок Европы FIBA. Квалификация. Первый раунд:

«Кенгсберг Майнерс» (Норвегия) – «Черкасские Мавпы» (Украина) 63:83 (17:21, 19:17, 12:30, 15:15)

«Кенгсберг» Майнерс: Ферралес (13 + 7 подборов + 6 передач), Остбю (6), Хаббс (14 + 10 подборов + 4 передачи), Ндоу (16 + 17 подборов + 5 потерь), Кутлешич (7 + 9 подборов) – старт; Хаджинс (7 + 6 подборов), Ричардсон, Энген, Саве.

«Черкасские Мавпы»: Янг (3 + 3 перехвата), Кольченко (15 + 5 передач), Ткаченко (8 + 5 подборов + 2 блок-шота), Липовцев (4), Скапинцев (12 + 7 подборов + 2 блок-шота + 4 потери) – старт; Кобец (19 + 8 подборов), Чумаков (10 + 12 подборов), Конев (10), Мельник (2), Артамонов (0 + 7 подборов + 5 передач), Руслов.

Ответная игра состоится 26-го сентября.

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Новости спорта, Баскетбол, БК Черкасские мавпы, Кубок Европы, Новости спорта, ФИБА.
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