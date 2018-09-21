"Днепр" проиграл на выезде в Греции - квалификация Кубка Европы FIBA

Команды выдали результативную феерию в первой четверти, а на большой перерыв «Днепр» ушел с преимуществом в 5 очков.

Лидерами украинской команды были Александр Мишула и Станислав Тимофеенко, но когда игра у них разладилась, хозяева смогли сделать решающий рывок, который принес им победу с комфортной разницей «+9». Ее команде Дениса Журавлева придется отыгрывать дома – 26 сентября.

Квалификация Кубка Европы FIBA, 1-й матч:

«Лаврио» - «Днепр» 82:73 ( 26:22, 14:23, 20:14, 22:14)

«Лаврио»: Никсон (10), Дорон Лэмб (16), Харалампопулос (15), Кузелоглу (8), Какламанис (7) – старт; Мастроянопулос, Мелсон, Лунцис (8), Милошевич (12 + 7 подборов), Перакис, Одиасе (6 + 7 подборов + 2 блок-шота)

«Днепр»: Мишула (23), Ревзин (8), Закурдаев (8), Тимофеенко (15 + 5 подборов), Кушниров (4 + 6 подборов) – старт; Шундель (4 – 6 потерь), Кожемякин (7), Натяжко (2), В. Прокопенко (2), Сизов