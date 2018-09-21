День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 21.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Арсенал - Ворскла: обзор матча (Видео)
Арсенал - Ворскла: обзор матча (Видео)
Новости: Лига Европы: результаты матчей 1-го тура
Лига Европы: результаты матчей 1-го тура
Новости: "Черкасские Мавпы" разгромили соперника в Норвегии
"Черкасские Мавпы" разгромили соперника в Норвегии
Новости: 17-летняя украинка Билодид стала чемпионкой мира по дзюдо
17-летняя украинка Билодид стала чемпионкой мира по дзюдо
X

"Днепр" проиграл на выезде в Греции - квалификация Кубка Европы FIBA

БК Днепр
09:09 Сегодня Телеграф
xsport.ua
Фото: БК Днепр

Новости спорта: В Греции состоялся первый матч первого раунда квалификации Кубка Европы FIBA, в котором «Лаврио» принимал БК «Днепр».

Команды выдали результативную феерию в первой четверти, а на большой перерыв «Днепр» ушел с преимуществом в 5 очков.

Лидерами украинской команды были Александр Мишула и Станислав Тимофеенко, но когда игра у них разладилась, хозяева смогли сделать решающий рывок, который принес им победу с комфортной разницей «+9». Ее команде Дениса Журавлева придется отыгрывать дома – 26 сентября.

Квалификация Кубка Европы FIBA, 1-й матч:

«Лаврио» - «Днепр» 82:73 ( 26:22, 14:23, 20:14, 22:14)

«Лаврио»: Никсон (10), Дорон Лэмб (16), Харалампопулос (15), Кузелоглу (8), Какламанис (7) – старт; Мастроянопулос, Мелсон, Лунцис (8), Милошевич (12 + 7 подборов), Перакис, Одиасе (6 + 7 подборов + 2 блок-шота)

«Днепр»: Мишула (23), Ревзин (8), Закурдаев (8), Тимофеенко (15 + 5 подборов), Кушниров (4 + 6 подборов) – старт; Шундель (4 – 6 потерь), Кожемякин (7), Натяжко (2), В. Прокопенко (2), Сизов

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Баскетбол, БК Днепр, БК Лаврио, Новости спорта.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом

Старт Шахтера в Лиге чемпионов: лучшие моменты матча с Хоффенхаймом
Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)

Яркие моменты фантастического матча Лиги чемпионов Ливерпуль - ПСЖ (Фото)
Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)

Шахтер - Хоффенхайм: как "горняки" готовятся к старту в Лиге чемпионов (Фото)
Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя

Головкин - Альварес 2: лучшие кадры боя
Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)

Яркая победа сборной Украины над Испанией (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости баскетбола

Украинка вошла в символическую сборную ЧЕ по баскетболу 3х3 Мотивационный ролик для любителей баскетбола от "Черкасских Мавп" Женская сборная Украины 3×3 - бронзовый призер чемпионата Европы

Последние новости

В матче против Ворсклы наставник Арсенала установил рекорд Лиги Европы Правительство представит Раде проект госбюджета "Черкасские Мавпы" разгромили соперника в Норвегии
Сегодня читают в спорте
01 Арсенал - Ворскла 4:2 события матча (Видео)
02 Арсенал - Ворскла: обзор матча (Видео)
03 Стивенсон - Гвоздик - главный бой вечера бокса в Квебеке
04 Динамо - Астана: обзор матча (Видео)
05 Лидер Первой лиги вышел в 1\16 Кубка Украины
Новости сегодня
09:43 Прайс - Кузьмин: дуэль взглядов (Видео)
09:42 Кривляки: смешные лица людей на американских горках
09:41 Альварес после победы над Головкиным не получит титул по версии IBO
09:32 В сети появился трейлер нового хоррор-сериала "Призраки дома на холме" (Видео)
09:27 Промоутер Ломаченко рассказал, когда начнет переговоры с Майки Гарсией
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Итоги 20 сентября: Порошенко в Раде, новый состав ЦИК и конкурс Мисс Украина
Итоги 20 сентября: Порошенко в Раде и новый состав ЦИК
Новости: Центр Киева перекроют на три дня
Центр Киева перекроют на три дня
Новости: Мисс Украина 2018: девушки, которые получили титул главных красавиц
Названа победительница конкурса Мисс Украина
Новости: Рецепт дня: галета с грибами, чесноком и сыром
Рецепт дня: галета с грибами, чесноком и сыром
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь