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Михельсон: Победа - хорошо, но качеством игры я недоволен

БК Черкасские Мавпы
11:05 Сегодня Телеграф
БК Черкасские Мавпы

Новости спорта: Наставник «Мавп» Максим Михельсон прокомментировал выездную победу в Норвегии.

Главный тренер «Черкасских Мавпы» Максим Михельсон привел свою команду к победе в выездном матче первого раунда квалификации Кубка Европы против «Кенгсберг Майнерс» (83:63), но остался недоволен игрой своих подопечных. Слова тренера приводит пресс-служба клуба:

«Победа – это всегда хорошо. Но качеством игры я не доволен. На площадке было много сумбура, особенно в первой половине. Некачественная работа в защите, много неоправданных, можно даже сказать, нелепых решений.

Пока я очень обеспокоен тем, что увидел. Серьезности этой ситуации придает тот момент, что у нас сейчас нет игр, за счет которых мы можем разыграться, пропустить через себя ошибки и исправить их как это бывает обычно в начале регулярного чемпионата. У нас, зато есть одни из важнейших матчей в сезоне в которых нельзя оступаться: это игры квалификации Кубка Европы и матчи Суперкубка Украины.

Лучшие моменты матча

Что касается мандража, то, конечно, он присутствовал. Вы посмотрите на наш состав. С одной стороны, клуб может гордиться им, ведь в первой после десятилетнего перерыва игре в еврокубке наш ростер состоял ровно наполовину из воспитанников клуба. 6 игроков прошли подготовку в нашей школе. Конечно, это их первый опыт в европейском клубном баскетболе, обычно они волновались и это нормально. Нормально, что волновались и опытные игроки, каждый из них понимает всю ответственность, которая лежит на их плечах.

Несколько портит хорошее настроение после победы тот факт, что Янг и Липовцев получили травмы, но в то же время радует то, что мы не ошиблись в этих ребятах, оба получили повреждения при которых могли отказаться выходить на площадку и никто им бы и слова не сказал. Но оба сами проявили желание и показали свой характер. Как и Саша Кольченко, которому бы еще по-хорошему надо бы лечиться, а не бегать на площадке!»

Ответный матч «Черкасские Мавпы» – «Кенгсберг Майнерс» состоится 26 сентября в Украине.

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Новости спорта, Баскетбол, БК Черкасские мавпы, Максим Михельсон, Новости спорта.
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