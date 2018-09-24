Днепр разгромил Черкасские Мавпы в первом матче за Суперкубок Украины

«Днепр» обыграл «Черкасские Мавпы» в первом матче за Суперкубок Украины.

Команды после старта в квалификации Кубка Европы открывали баскетбольный сезон Украины в Черкассах. Хозяева боролись в первой четверти, но затем пустили «Днепр» в отрыв. В итоге, обладатели Кубка Украины выиграли каждую из 10-минуток и разгромили чемпионов страны.

Суперкубок Украины. Первый матч

«Черкасские Мавпы» – «Днепр» 76:101 (23:31, 14: 24, 20:22, 19:24)

«Черкасские Мавпы»: Артамонов (4 + 5 подборов + 5 передач), Кольченко (7), Конев (14 + 5 подборов), Липовцев (5 – 4 потери), Скапинцев (8 + 5 подборов + 2 блок-шота) – старт; Чумаков (18), Кобец (9), Руслов (2), И. Ткаченко, Кокли (9 + 8 подборов)

«Днепр»: Мишула (21), Закурдаев (7 + 6 подборов + 5 передач), Ревзин (9 + 7 подборов), Тимофеенко (16 + 3 перехвата), Кушниров (11) – старт; Шундель (15), Кожемякин (6), Бондарчук, Сизов (3), В. Прокопенко (13 + 8 подборов)

Отметим, что судья матча Борис Рыжик после двух технических удалил с площадки тренера «Днепра» Дениса Журавлева из-за переизбытка эмоций.

Второй матч Суперкубка команды сыграют 30 сентября в Днепре. Перед этим поединком оба коллектива проведут ответные встречи первого раунда квалификации Кубка Европы.