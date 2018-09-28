Украинец эффектно дебютировал за Барселону

Украинский баскетболист Артем Пустовой после дебюта за Барселону в Суперкубке Испании сыграл за нее в чемпионате. Центровой помог команде добыть победу над Гран Канарией (98:78).

Несмотря на то, что на паркете украинец провел не так много времени — всего 7 минут, он сумел набрать 6 очков, а также совершить 1 подбор. А один из данков Пустового оказался особенно эффектным.

Украинский баскетболист Артем Пустовой после дебюта за Барселону в Суперкубке Испании сыграл за нее в чемпионате. Центровой помог команде добыть победу над Гран Канарией (98:78).

Несмотря на то, что на паркете украинец провел не так много времени — всего 7 минут, он сумел набрать 6 очков, а также совершить 1 подбор. А один из данков Пустового оказался особенно эффектным.