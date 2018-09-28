Леброн Джеймс: Михайлюк будет очень полезным для команды

Леброн Джеймс, в частности, отметил, что Святослав Михайлюк на тренировке одним из первых выходит на площадку и одним из последних его оставляет, также прекрасно бросает и будет очень полезным для команды.

"Михайлюк прекрасно работает. Он ничего не говорит, а лишь старательно отрабатывает. Он одним из первых выходит на площадку и одним из последних ее оставляет. Так и должен работать новичок. Он прекрасно бросает. Так что Михайлюк будет очень полезным для команды. Не важно: на старте сезона или позже. Он очень любит баскетбол и всегда готов к игре", - цитирует Джеймса пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Напомним, защитник сборной Украины по баскетболу Святослав Михайлюк продолжает подготовку к новому сезону в НБА в составе "Лейкерс". Американский клуб выбрал Михайлюка под 47-м номером на последнем драфте после завершения его выступлений в NCAA за "Канзас Джейхоукс". Впоследствии клуб заключил с ним соглашение после успешных выступлений в Летней лиге.