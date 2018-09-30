Днепр завоевал первый в истории Суперкубок Украины

В Днепре завершился ответный матч Суперкубка Украины по баскетболу, в котором Днепр во второй раз победил Черкасские Мавпы и завоевал Суперкубок Украины. Матч завершился со счетом 80:75, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

Первый матч завершился гораздо более убедительной победой Днепра в Черкассах, на чужой площадке - 101:76. Это был первый розыгрыш трофея в истории и "Днепр" стал первым обладателем трофея.

Суперкубок. Второй матч Днепр, СК Шинник

Днепр – Черкасские Мавпы 80:75 (17:19, 21:20, 17:20, 25:16)

Днепр: Тимофеенко 19 + 5 перехватов + 4 подбора + 3 передачи – 2 потери, Мішула 16 + 5 передач + 5 подборов – 2 потери, Ревзин 15 + 9 подборов + 2 перехвата + 2 передачи, Закурдаєв 10 + 6 подборов, Кушниров 4 + 5 подборов + 2 передачи – старт, Шундель 9 + 2 передачи – 3 потери, Натяжко 3 + 2 подбора. Прокопенко 3 + 6 подборов + 3 передачи – 2 потери, Сизов 1 + 4 подбора

Черкасские Мавпы: Конев 6 + 5 подборов, Липовцев 6, Янг 5 + 5 подборов + 4 передачи + 2 перехвата – 4 потери, Кольченко 4, Скапінцев 2 – старт, Коуклі 27 + 10 подборов + 3 передачи), Кобец 13 + 3 передачи), Чумаков 7 + 3 подбора, Артамонов 3 + 6 передач, Ткаченко 2

Первый матч – 101:76