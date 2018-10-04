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Украинские клубы провели первые игры финала квалификации Кубка ФИБА

БК Черкасские Мавпы
09:11 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости спорта: БК Днепр и Черкасские Мавпы провели свои первые матчи финала квалификации Кубка Европы.

Черкасские Мавпы в первой игре финала квалификации Кубка Европы обыграли кипрский Керавнос (75:64).

Успешный задел украинцы создали еще после двух четвертей, когда опережали гостей на 12 очков. Третий отрезок остался за гостями, однако этого оказалось недостаточно, чтобы навязать борьбу команде Максима Михельсона.

Ответный матч Мавпам предстоит сыграть на Кипре 10 октября.

Кубок Европы FIBA. Второй раунд квалификации. Первые матчи

Черкасские Мавпы — Керавнос 75:64 (20:16, 24:16, 14:15, 17:17)

Черкасские Мавпы: Б. Янг (12 + 5 передач), Кольченко (3), Конев (7), Липовцев (5), Скапинцев (9 + 8 подборов) – старт; Чумаков (21), Артамонов (4), Ткаченко (4), Кобец (10)

«Днепр» на домашней арене победил венгерскую «Альбу» в первом матче второго тура квалификации Кубка Европы FIBA.

Поединок завершился со счетом 94:78 в пользу днепрян. Если в первой четверти команда Дениса Журавлева «просела», то уже во второй сумела уничтожить соперников, завершив временной отрезок со счетом 20:6. Вторая половина матча также прошла под диктовку днепрян и завершилась их победой с перевесом в 16 очков.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Днепра» Александр Мишула, который набрал 22 очка, а также сделал 2 подбора и 3 ассиста.

«Днепр»(Украина) — «Альба Фехервар» (Венгрия) 94:78 (20:32, 20:6, 25:19, 29:21)

«Днепр»: Мишула (22 + 7 передач), Закурдаев (13), Ревзин (17), Тимофеенко (14 + 8 подборов + 4 передачи + 3 перехвата), Кушниров (9 + 6 подборов) — старт; Прокопенко (6), Кожемякин (3), Шундель (5), Сизов (5).

«Альба Фехервар»: Бойкинс (17), Картрайт (2 + 8 передач + 5 потерь), Филиповити (5), Лорант (14 + 7 подборов), Хит (15 + 7 подборов) — старт; Буллок (7), Фримэн (15 + 4 передачи), Тот (3), Варга.

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