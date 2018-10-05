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От чего умер 45-летний легендарный баскетболист сборной Украины

Григорий Хижняк
17:05 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт
Фото: Твиттер

Новости спорта: Один из лучших центровых в истории украинского баскетбола скончался на 45-м году жизни.

В Киеве, на 45-м году жизни скончался экс-игрок сборной Украины по баскетболу, знаменитый Григорий Хижняк. 

По неподтвержденным данным, причиной смерти стал инфаркт. Об этом сообщает basket.com.ua. В последнее время Хижняк занимался маркетингом в киевском "Будивельнике".

Фото: ФБУ

Рост Григория Хижняка был 216 сантиметров.

Григорий Хижняк начал карьеру в баскетболе в 1994 году. Играл за "Николаев", "Будивельник", "Автодор", "Киев", "Жальгирис", "Валенсию", "Перистери", "Македоникос" и "Днепр". Он был одним из лучших оборонительных центровых европейского баскетбола начала 2000-х годов. Выступая за каунасский "Жальгирис", стал чемпионом Литвы в сезоне 2000-2001. Григорий Хижняк выступал за сборную Украины на двух чемпионатах Европы, в 1997 и 2003 году.

По окончании карьеры игрока и чемпионата Украинской Суперлиги 2009/2010 стал тренером дубля команды "ДнепрАзот". С сезона 2011/12 - директор по маркетингу "Будивельника".

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Новости спорта, Баскетбол, Григорий Хижняк, Новости спорта, УБЛ.
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