День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 06.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Нурмагомедов и Макгрегор прошли церемонию взвешивания
Нурмагомедов и Макгрегор прошли церемонию взвешивания
Новости: Мария Музычук - победительница Всемирной шахматной Олимпиады
Мария Музычук - победительница Всемирной шахматной Олимпиады
Новости: Футбол: расписание матчей 6 октября
Футбол: расписание матчей 6 октября
Новости: Она сделала из него чемпиона: возлюбленная Макгрегора Ди Девлин (Фото)
Она сделала из него чемпиона: возлюбленная Макгрегора Ди Девлин (Фото)

Суперлига: "Запорожье" на последней минуте сломило "Николаев"

Смотрите фото (4)
Запорожье
08:29 Сегодня Телеграф
ФБУ
Фото: ФБУ

Новости спорта: «Запорожье» сумело победить в домашнем матче-открытии сезона Суперлиги, несмотря на то, что большую часть игрового времени уступало «Николаеву».

«Корабелы» вели в семь очков по ходу первой четверти, но в начале второй 10-минутки позволили хозяевам отыграться и даже ненадолго выйти вперед. После этого команда Виталия Черния вновь нарастила преимущество и после большего перерыва в первый и в последний раз в поединке оторвалась от соперника на 10 очков.

Команда Валерия Плеханова не опускала руки и к концу третьей четверти уже отставала от соперника на одно очко, а в последнюю минуту матча сумела выйти вперед и довести встречу до победы.

Таким образом, «Запорожье» выиграло первый матч сезона, тогда как Черний уступил в первом матче у руля «Николаева».

Самым результативным игроком встречи стал форвард «горожан» Андрей Мироненко, который набрал 24 очка, к которым прибавил 9 подборов.

Чемпионат Украины. Суперлига

«Запорожье» – «Николаев» 84:81 (18:21, 23:28, 21:14, 22:18)

«Запорожье»: Холтон (9 + 4 передачи), Овдеенко (4 + 6 подборов), Мироненко (24 + 9 подборов + 3 перехвата), Хилл (18 + 7 подборов), Анисимов – старт; Трент (21 + 4 передачи + 3 перехвата), Буц (5 + 4 передачи), Тарасенко (3).

«Николаев»: Тонченко, Мусиенко (7), Онуфриев (16 + 5 подборов + 4 потери), Жуковский (10 + 6 подборов), Аникиенко (11 + 6 подборов) – старт; Попов (14 + 7 передач), Хохоник (10 + 5 потерь), Адедиран (8), Давидюк (3), Приймак (2).

Следующий матч команда Плеханова проведет на выезде против «Киев-Баскета», а «Николаев» – против «Черкасских Мавп».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Баскетбол, БК Запорожье, БК Николаев, Суперлига.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Она сделала из него чемпиона: возлюбленная Макгрегора Ди Девлин (Фото)

Она сделала из него чемпиона: возлюбленная Макгрегора Ди Девлин (Фото)
Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)

Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)
Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)

Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)

Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)
Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)

Катерина Белявская - сексуальная партнерша Беринчика, которая покорила сердца многих любителей спорта (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости баскетбола

Украинец Лень провел дебютный матч за новый клуб в НБА Защитник Бостона перестал считать Землю плоской Сборная США - чемпион мира по баскетболу среди женщин

Последние новости

Красивые домики в умиротворенных местах, где вас никто не побеспокоит (Фото) В Киеве вскрыли хищения на школьном оборудовании Коп из Чикаго может получить 20 лет за убийство
Сегодня читают в спорте
01 Ошибка Ярмоленко и поражение Вест Хэма (Видео)
02 Макгрегор и Нурмагомедов едва не подрались на церемонии взвешивания (Видео)
03 Нурмагомедов и Макгрегор прошли церемонию взвешивания
04 Мария Музычук - победительница Всемирной шахматной Олимпиады
05 Усик провел спарринг с американским супертяжеловесом
Новости сегодня
09:30 Из принцессы в лягушку: неудачные и смешные снимки знаменитостей
09:13 Следующим соперником Сауля Альвареса станет Рокки
09:00 Мода 2018: стильное окрашивание волос в техниках балаяж, омбре и шатуш (Фото)
08:50 Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 20 серию онлайн (Видео)
08:21 Женщины-художницы, которые перевернули мир искусства XIX века (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Главные новости 5 октября: Отказ от голодовки Сенцова, новая глава ЦИК, Нобелевская премия мира-2018
Итоги дня 5 октября
Новости: Вакцинация взрослых: против каких болезней нужно делать прививки и когда
Календарь вакцинации взрослых
Новости: Болгарская церковь воздерживается от обсуждения автокефалии УПЦ
Болгарская церковь воздерживается от обсуждения автокефалии УПЦ
Новости: Рецепт дня: хрустящие тыквенные вафли на любой вкус
Рецепт дня: хрустящие тыквенные вафли на любой вкус
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь