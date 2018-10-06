Суперлига: "Запорожье" на последней минуте сломило "Николаев"

«Корабелы» вели в семь очков по ходу первой четверти, но в начале второй 10-минутки позволили хозяевам отыграться и даже ненадолго выйти вперед. После этого команда Виталия Черния вновь нарастила преимущество и после большего перерыва в первый и в последний раз в поединке оторвалась от соперника на 10 очков.

Команда Валерия Плеханова не опускала руки и к концу третьей четверти уже отставала от соперника на одно очко, а в последнюю минуту матча сумела выйти вперед и довести встречу до победы.

Таким образом, «Запорожье» выиграло первый матч сезона, тогда как Черний уступил в первом матче у руля «Николаева».

Самым результативным игроком встречи стал форвард «горожан» Андрей Мироненко, который набрал 24 очка, к которым прибавил 9 подборов.

Чемпионат Украины. Суперлига

«Запорожье» – «Николаев» 84:81 (18:21, 23:28, 21:14, 22:18)

«Запорожье»: Холтон (9 + 4 передачи), Овдеенко (4 + 6 подборов), Мироненко (24 + 9 подборов + 3 перехвата), Хилл (18 + 7 подборов), Анисимов – старт; Трент (21 + 4 передачи + 3 перехвата), Буц (5 + 4 передачи), Тарасенко (3).

«Николаев»: Тонченко, Мусиенко (7), Онуфриев (16 + 5 подборов + 4 потери), Жуковский (10 + 6 подборов), Аникиенко (11 + 6 подборов) – старт; Попов (14 + 7 передач), Хохоник (10 + 5 потерь), Адедиран (8), Давидюк (3), Приймак (2).

Следующий матч команда Плеханова проведет на выезде против «Киев-Баскета», а «Николаев» – против «Черкасских Мавп».