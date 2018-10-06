Украина вышла в плей-офф чемпионата мира по баскетболу 3х3

Сборная Украины не знает поражений на чемпионате мира по баскетболу 3х3, который проходит в Китае. В последнем матче группового этапа команда U-23 встречалась с Японией.

Сборная Украины провела непростой поединок. На протяжении всей встречи была ровная игра. За минуту до финальной сирены украинцы уступали со счетом 17:18, но в решающий момент сделали рывок и одержали победу 21:18.

Баскетбол 3х3 Украина - Япония - 21:18

Благодаря этому результату сборная Украины вышла в четвертьфинал турнира.

Ранее сборная Украины обыграла команду Чехии (22:15).

В четвертьфинале сборная Украины сыграет с командой, которая займет второе место в группе В (Россия, Франция или Нидерланды).

Четвертьфинальный матч состоится 7 октября.