Украина вышла в плей-офф чемпионата мира по баскетболу 3х3
Новости спорта: Сборная Украины U-23 одержала четыре победы в групповом этапе.
Сборная Украины не знает поражений на чемпионате мира по баскетболу 3х3, который проходит в Китае. В последнем матче группового этапа команда U-23 встречалась с Японией.
Сборная Украины провела непростой поединок. На протяжении всей встречи была ровная игра. За минуту до финальной сирены украинцы уступали со счетом 17:18, но в решающий момент сделали рывок и одержали победу 21:18.
Баскетбол 3х3 Украина - Япония - 21:18
Благодаря этому результату сборная Украины вышла в четвертьфинал турнира.
Ранее сборная Украины обыграла команду Чехии (22:15).
В четвертьфинале сборная Украины сыграет с командой, которая займет второе место в группе В (Россия, Франция или Нидерланды).
Четвертьфинальный матч состоится 7 октября.