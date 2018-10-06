День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 06.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Нурмагомедов - Макгрегор: рекордные гонорары за бой
Нурмагомедов - Макгрегор: рекордные гонорары за бой
Новости: Мария Музычук - победительница Всемирной шахматной Олимпиады
Мария Музычук - победительница Всемирной шахматной Олимпиады
Новости: Футбол: расписание матчей 6 октября
Футбол: расписание матчей 6 октября
Новости: Макгрегор - Нурмагомедов: где и когда смотреть бой в Украине
Макгрегор - Нурмагомедов: где и когда смотреть бой в Украине

Украина вышла в плей-офф чемпионата мира по баскетболу 3х3

Баскетбол
12:56 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: ФБУ

Новости спорта: Сборная Украины U-23 одержала четыре победы в групповом этапе.

Сборная Украины не знает поражений на чемпионате мира по баскетболу 3х3, который проходит в Китае. В последнем матче группового этапа команда U-23 встречалась с Японией.

Сборная Украины провела непростой поединок. На протяжении всей встречи была ровная игра. За минуту до финальной сирены украинцы уступали со счетом 17:18, но в решающий момент сделали рывок и одержали победу 21:18.

Баскетбол 3х3 Украина - Япония - 21:18

Благодаря этому результату сборная Украины вышла в четвертьфинал турнира.

Ранее сборная Украины обыграла команду Чехии (22:15).

В четвертьфинале сборная Украины сыграет с командой, которая займет второе место в группе В (Россия, Франция или Нидерланды).

Четвертьфинальный матч состоится 7 октября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Баскетбол, Новости спорта, Сборная Украины, Сборная Украины U-23.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Владимир Кличко в Шотландии покоряет гольф (Фото)

Владимир Кличко в Шотландии покоряет гольф (Фото)
Она сделала из него чемпиона: возлюбленная Макгрегора Ди Девлин (Фото)

Она сделала из него чемпиона: возлюбленная Макгрегора Ди Девлин (Фото)
Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)

Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)
Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)

Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)

Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости баскетбола

Украинец Михайлюк сыграл в предсезонном матче за Лейкерс Украинец Лень провел дебютный матч за новый клуб в НБА Защитник Бостона перестал считать Землю плоской

Последние новости

Бывшая девушка принца Гарри Крессида Бонас снялась голой ради доброго дела Убийственно смешные демотиваторы, которые заставят вас смеяться Курс криптовалют на 6 октября: рынок показал небольшой рост
Сегодня читают в спорте
01 Макгрегор и Нурмагомедов едва не подрались на церемонии взвешивания (Видео)
02 Ошибка Ярмоленко и поражение Вест Хэма (Видео)
03 Усик провел спарринг с американским супертяжеловесом
04 Макгрегор - Нурмагомедов: где и когда смотреть бой в Украине
05 Нурмагомедов и Макгрегор прошли церемонию взвешивания
Новости сегодня
14:26 Маникюр 2018: страстный дизайн ногтей в красных оттенках (Фото)
14:24 Уайлдер: Я обещаю, показать такой же бокс, как Кличко - Льюис
14:22 ООС: С начала суток боевики четыре раза обстреляли позиции ООС
14:20 ПАСЕ на осенней сессии обсудит вопрос о полномочиях национальных делегаций
14:13 Турецкое агентство TIKA оказывает помощь специализированной школе Одессы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Перерасчет пенсий в 2019 году: Рева рассказал, что повлияет на размер доплаты
Формула перерасчета пенсий в 2019 году
Новости: Вакцинация взрослых: против каких болезней нужно делать прививки и когда
Календарь вакцинации взрослых
Новости: Украина и Турция изменили порядок грузоперевозок
Украина и Турция изменили порядок грузоперевозок
Новости: Высадка роботов на астероид Рюгу: все, что нужно знать о космической миссии
Высадка роботов на астероид Рюгу: все, что нужно знать о космической миссии
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь