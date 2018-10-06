Черкасские Мавпы в сложном матче обыграли Киев-Баскет, Днепр сильнее Политехника
Новости спорта: Сегодня, 6 октября, состоялись два матча 1-го тура украинской баскетбольной Суперлиги.
Суперлига. Регулярный чемпионат. 1-й тур:
"Киев-Баскет" — "Черкасские Мавпы" 75:80 (22:24, 17:20, 15:12, 21:24).
"Киев-Баскет": М. Горобченко, Луценко (7 + 3 перехвата), Крутоус (6 + 5 подборов), Мангано (10 + 5 подборов), Сандул (13 + 8 подборов + 3 перехвата) – старт; Челован (2), Крик (20 + 4 передачи + 2 блок-шота), Носков (17 + 6 подборов + 3 перехвата).
"Черкасские Мавпы": Б. Янг (18 + 7 передач – 4 потери), Кольченко (17 + 5 подборов + 4 передачи), Конев (8 + 5 подборов + 4 блок-шота – 4 потери), Липовцев (3 + 5 подборов), Скапинцев (2) – старт; Кокли (23 + 7 подборов), Кобец (8), Артамонов, Ткаченко, Чумаков (1).
"Днепр"– "Политехник" – 70:59 (13:19, 15:10, 22:9, 20:21)
"Днепр": Мишула (14 + 4 передачи), Закурдаев (2 + 4 передачи + 3 перехвата), Ревзин (6), Тимофеенко (17 + 10 подборов + 3 перехвата), Кушниров (12 + 5 подборов) – старт; Шундель (7), Кожемякин, Натяжко, В. Прокопенко (7 + 9 подборов), Сизов (5)
"Политехник": С. Кузнецов (6), Козлов (11 – 5 потерь), Стефанишин (5 + 6 подборов + 4 передачи – 4 потери), Рочняк (9 + 5 подборов + 6 передач + 3 перехвата), Вуйович (10 + 7 подборов) – старт; Спасич (4), Чугунов, Натесан (8), Джейсон Картер (6 + 11 подборов + 2 блок-шота)