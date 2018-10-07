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Баскетбол: "Одесса" в невероятном матче обыграла "Химик"

БК Одесса
18:51 Сегодня Телеграф
xsport.ua

Новости спорта: В баскетбольной Суперлиге Украины завершился первый тур.

БК «Одесса» в заключительном матче первого тура Суперлиги обыграла «Химик».

Гости были намного точнее в первой четверти, выиграв ее с преимуществом в десять очков. Однако после этого за дело взялись подопечные Олега Юшкина, которые к большому перерыву сократили отставание, а уже во второй половине поединка и вовсе вышли вперед, выиграв матч со счетом 89:80.

Самым результативным игроком матча стал тяжелый форвард «Химика» Сергей Павлов, который набрал 27 очков.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

БК «Одесса» — «Химик» 89:80 (18:28, 21:14, 20:16, 30:22).

«Одесса»: Витолс (14 + 6 передач), Щепкин (7), Беликов (20 + 4 подбора), Хелманис (10), Тищенко (4 + 4 передачи) — старт; Прокопенко (12), Новиков (2), Скрипец (2), Пустозвонов (11), Шеляковс (7), Ткачук.

«Химик»: Рябчук (3), Эдвин (11), Войналович (3), Антипов (8 + 8 подборов), Павлов (27 + 8 подборов) — старт; Мальчевский (3), Ковалев (5), Марченко, Сидоров (13), Джонс (7).

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Новости спорта, Баскетбол, БК Одесса, БК Химик, Новости баскетбола, ФБУ.
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