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Женская сборная Украины отобралась на Евробаскет-2019

Женская сборная Украины отобралась на Евробаскет-2019
08:53 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Украинки провели заключительный матч отборочного цикла ЧЕ-2019.

Женская сборная Украины по баскетболу уступила девушкам из Испании (71:84) в поединке квалификационного этапа чемпионата Европы 2019.

Несмотря на поражение, наша команда заняла второе место (10 очков) в группе F, что позволило ей отобраться на грядущий Евробаскет. Первую позицию заняли испанки (14), за нами расположились Голландия (8) и Болгария (6).

Отметим, что континентальное первенство пройдет в Сербии и Латвии с 27 июня по 7 июля.

Евробаскет-2019

Квалификационный турнир

6-й тур

Испания – Украина 84:71 (21:14, 18:18, 22:24, 23:15)

Испания: Домингес (9 + 7 передач), Касас (14 + 5 подборов), Харгай (23 + 5 подборов + 6 передач), Николс (14 + 8 подборов), Ндур (13) – старт; Конде (7 + 5 подборов), Араухо (4), Гил (0 + 4 потери), Гинзо, Увина, Ромеро.

Украина: Мосс (7 + 6 подборов + 3 перехвата), Ягупова (28 + 6 подборов + 5 передач + 4 потери), Науменко (2 + 5 подборов + 4 перехвата), Ольховик (3), Удоденко (12 + 6 подборов + 6 передач) – старт; Радулович (17), Белоцерковская (2), Самбурская, Уро-Ниле.

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