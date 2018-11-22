Определились все участники Евробаскета-2019

Новости спорта: На чемпионате Европы по баскетболу среди женщин выступят 16 национальных команд.

Женская национальная сборная Украины в четвертый раз подряд и в девятый раз в истории квалифицировалась в финальную часть чемпионата Европы, который с 27 июня 7 июля будут принимать Латвия и Сербия.

В континентальном первенстве примут участие 16 команд: Беларусь, Бельгия, Чехия, Франция, Великобритания, Венгрия, Италия, Латвия, Черногория, Россия, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Турция, Украина.

При жеребьевке все 16 участников будут распределены на 4 корзины. Для каждой из сборных будет определяться средний коэффициент, который будет состоять из места на предыдущем Евробаскете-2017 и итогового места в отборочном турнире Евробаскета-2019. Жеребьевка состоится 12 декабря в Белграде.

Финальный турнир чемпионата Европы - 27 июня - 7 июля в Сербии и Латвии.

Напомним, сборная Украины в заключительной игре проиграла Испании, но пробилась в финальную часть, войдя в число шести лучших команд, занявших вторые места в своих группах.