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Украинец Лень набрал 17 очков в матче НБА Атланта - Бостон (Видео)

Украинец Лень набрал 17 очков в матче НБА Атланта - Бостон (Видео)
13:04 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер atlhawks

Новости спорта: Украинский центровой Атланты Алексей Лень набрал 17 очков в матче НБА против Бостона..

Украинский центровой "Атланты Хокс" Алексей Лень набрал 17 очков в матче регулярного чемпионата НБА против "Бостон Селтикс" (96:114).

Хотя украинец не вышел в стартовой пятерке "Хокс", игрового время на паркете у него было достаточно. Лень провел 20 минут в поединке против "Селтикс" и набрал в итоге 17 очков.

Несмотря на то, что "Атланта" в итоге проиграла "Бостону" (96:114), именно украинский баскетболист стал самым эффективным в этой игре в составе обеих команд. Встречу с "Селтикс" Лень завершил с показателем рейтинга эффективности в +22.

Следующий матч "Атланта" проведет против "Шарлотт Хорнетс" 26 ноября. Пока же в активе "Хокс" всего 3 победы в 19 поединках регулярного чемпионата. А поражение против "Селтикс" стало для команды 10-м подряд.

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НБА, БК Бостон, БК Атланта, Алексей Лэнь.
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