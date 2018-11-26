Скачать
Понедельник, 26.11.2018
Бивол - Паскаль. Видео боя
Бивол - Паскаль. Видео боя
Сборная Хорватии - победитель Кубка Дэвиса-2018
Сборная Хорватии - победитель Кубка Дэвиса-2018
Александрия обыграла Динамо и вышла на второе место в УПЛ
Александрия обыграла Динамо и вышла на второе место в УПЛ
Фанаты Ривер Плейта атаковали автобус Бока Хуниорс (Видео)
Фанаты Ривер Плейта атаковали автобус Бока Хуниорс (Видео)

Черкасские Мавпы потеряли своего лидера

Черкасские Мавпы потеряли своего лидера
09:04 Сегодня Телеграф БК Черкасские Мавпы

Новости спорта: Брендон Янг получил повреждение в матче Кубка Европы FIBA против "Стяуа".

Разыгрывающий «Черкасских Мавп» Брендон Янг получил повреждение в матче Кубка Европы FIBA против «Стяуа» (70:87), сообщает пресс-служба чемпиона Украины.

У американского легионера диагностировано повреждение паховых связок. Он точно пропустит следующее матчи «Мавп», в том числе и поединок против «Днепра», который запланирован на 6 декабря. Ожидается, что Янг будет оставаться вне игры на протяжении следующих двух-трех недель.

Отметим, что Янг является лучшим ассистентом текущего чемпионата Украины. В среднем за игру он отдает 5,1 результативную передачу, а также набирает 14,3 очка и делает 3,4 подбора.

Ранее «Мавпы» из-за травм потеряли Владимира Конева, Дмитрия Липовцева и Ивана Ткаченко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, БК Черкасские мавпы, Новости баскетбола, Брендон Янг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Верняев и Радивилов завоевали золото на этапе Кубка мира
02 Александрия обыграла Динамо и вышла на второе место в УПЛ
03 Хацкевич прокомментировал поражение Динамо в Александрии
04 Джошуа сделал свой прогноз на бой Уайлдер - Фьюри
05 ФФУ опубликовала заявление после критики в адрес Коллины и Лучи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь