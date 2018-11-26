Черкасские Мавпы потеряли своего лидера

Новости спорта: Брендон Янг получил повреждение в матче Кубка Европы FIBA против "Стяуа".

Разыгрывающий «Черкасских Мавп» Брендон Янг получил повреждение в матче Кубка Европы FIBA против «Стяуа» (70:87), сообщает пресс-служба чемпиона Украины.

У американского легионера диагностировано повреждение паховых связок. Он точно пропустит следующее матчи «Мавп», в том числе и поединок против «Днепра», который запланирован на 6 декабря. Ожидается, что Янг будет оставаться вне игры на протяжении следующих двух-трех недель.

Отметим, что Янг является лучшим ассистентом текущего чемпионата Украины. В среднем за игру он отдает 5,1 результативную передачу, а также набирает 14,3 очка и делает 3,4 подбора.

Ранее «Мавпы» из-за травм потеряли Владимира Конева, Дмитрия Липовцева и Ивана Ткаченко.