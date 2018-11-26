Михайлюк провел матч за Лейкерс в НБА

Новости спорта: Украинец Святослав Михайлюк провел 9 минут на паркете в матче Орландо - Лейкерс.

Украинец Святослав Михайлюк не оказался в основе Лейкерс на игру с Орландо. Однако свое игровое время получил.

Защитник провел на паркете всего 9 минут, однако особо команде не помог. На счету Михайлюка всего 1 очко.

Сама игра завершилась поражением Лейкерс со счетом 104:108. Лучшим оказался Никола Вучевич из Орландо, на счету которого 31 очко и 15 подборов.

Лейкерс — Орландо 104:108 (29:19, 23:32, 19:35, 33:22)

Лейкерс: Леброн (24 + 7 передач + 6 потерь), Кузма (21 + 5 передач), Ингрэм (17 + 6 подборов + 5 потерь), Стивенсон (13), МакГи(12 + 7 подборов), Болл (9 + 10 подборов)

Орландо: Вучевич (31 + 7 передач + 15 подборов + 3 потери + 3 блок-шота), Гордон (17), Росс (16 + 6 подборов + 3 потери), Огастин (12 + 9 передач + 5 подборов), Симмонс (10)